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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'एक राज्य जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो…', RJD सांसद मनोज झा का बड़ा बयान

'एक राज्य जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो…', RJD सांसद मनोज झा का बड़ा बयान

Election Results 2026: रुझानों और नतीजों को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, "मैं ये नहीं कहूंगा कि फर्क नहीं पड़ता है… ये उचित नहीं है." उन्होंने जनता को उनके निर्णय के लिए बधाई भी दी है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 04 May 2026 03:02 PM (IST)
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पांच राज्यों में हुए चुनाव के नतीजों से पहले आज (सोमवार) जिस तरह के रुझान आ रहे हैं वह चौंकाने वाले हैं. रुझानों में पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी जैसे राज्यों में जहां बीजेपी आगे है तो वहीं केरलम में कांग्रेस और तमिलनाडु में टीवीके (TVK) बाकी दलों पर भारी है. इन रुझानों के बीच आरजेडी सांसद मनोज झा की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने तमाम राज्यों की जनता को उनके निर्णय के लिए बधाई दी है.

आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, "एक राज्य जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो तमिलनाडु है…" रुझानों और नतीजों को लेकर मनोज झा ने कहा, "मैं ये नहीं कहूंगा कि फर्क नहीं पड़ता है… ये उचित नहीं है. कोई भी हार वो भी बंगाल जैसे राज्य में तो फर्क पड़ेगा… मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी पड़ता है… लेकिन ये आपको एक अवसर भी देता है… सब मिलकर साथ एक बार बैठें और ये देखें कि राजनीति के इस बदले हुए स्वरूप में आपके लिए विकल्प किस प्रकार के खुले हुए हैं."

केरलम में कांग्रेस की वापसी पर मनोज झा ने कहा कि केरल में पांच साल पर ट्रेंड रहता था... मेरा मानना है कि पांचों राज्यों के नतीजों में पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए एक संदेश है. मैं राष्ट्रीय पक्ष और विपक्ष की बात कर रहा हूं. 

यह भी पढ़ें- Bengal Results 2026: रुझानों के बीच CM सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, '…वो बंगाल हमारा है'

कांग्रेस ने किया बीजेपी पर हमला

चुनावी रुझानों के बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला किया है. बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चुनाव आयोग की आड़ में वो किस तरह देश की जनता को चूना लगा रही है और किस तरह से जनमत को प्रभावित कर रही है. लगातार अपने कुकृत्यों से एक षड्यंत्र रचकर तमाम विपक्षी सरकारों को भारतीय जनता पार्टी नेस्तनाबूद करने में लगी रहती है, बंगाल चुनाव उसी का परिणाम है."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 04 May 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Manoj Jha Tamil Nadu Election Results BIHAR NEWS Tamil Nadu Election Results 2026
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