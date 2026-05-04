'एक राज्य जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो…', RJD सांसद मनोज झा का बड़ा बयान

पांच राज्यों में हुए चुनाव के नतीजों से पहले आज (सोमवार) जिस तरह के रुझान आ रहे हैं वह चौंकाने वाले हैं. रुझानों में पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी जैसे राज्यों में जहां बीजेपी आगे है तो वहीं केरलम में कांग्रेस और तमिलनाडु में टीवीके (TVK) बाकी दलों पर भारी है. इन रुझानों के बीच आरजेडी सांसद मनोज झा की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने तमाम राज्यों की जनता को उनके निर्णय के लिए बधाई दी है.

आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, "एक राज्य जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो तमिलनाडु है…" रुझानों और नतीजों को लेकर मनोज झा ने कहा, "मैं ये नहीं कहूंगा कि फर्क नहीं पड़ता है… ये उचित नहीं है. कोई भी हार वो भी बंगाल जैसे राज्य में तो फर्क पड़ेगा… मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी पड़ता है… लेकिन ये आपको एक अवसर भी देता है… सब मिलकर साथ एक बार बैठें और ये देखें कि राजनीति के इस बदले हुए स्वरूप में आपके लिए विकल्प किस प्रकार के खुले हुए हैं."

केरलम में कांग्रेस की वापसी पर मनोज झा ने कहा कि केरल में पांच साल पर ट्रेंड रहता था... मेरा मानना है कि पांचों राज्यों के नतीजों में पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए एक संदेश है. मैं राष्ट्रीय पक्ष और विपक्ष की बात कर रहा हूं.

यह भी पढ़ें- Bengal Results 2026: रुझानों के बीच CM सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, '…वो बंगाल हमारा है'

कांग्रेस ने किया बीजेपी पर हमला

चुनावी रुझानों के बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला किया है. बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चुनाव आयोग की आड़ में वो किस तरह देश की जनता को चूना लगा रही है और किस तरह से जनमत को प्रभावित कर रही है. लगातार अपने कुकृत्यों से एक षड्यंत्र रचकर तमाम विपक्षी सरकारों को भारतीय जनता पार्टी नेस्तनाबूद करने में लगी रहती है, बंगाल चुनाव उसी का परिणाम है."

यह भी पढ़ें- ममता दीदी के लिए जिन सीटों पर तेजस्वी ने रोड-शो किया वहां का हाल जानें, TMC-BJP में किसे फायदा?