पाकिस्तान की करारी हार पर CM नीतीश कुमार का रिएक्शन, ईशान किशन के लिए भी कही बड़ी बात

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 27वां लीग मैच भारत और पाकिस्तान के बीच श्रीलंका के कोलंबो में खेला गया. भारत ने पाकिस्तान को धो दिया. शानदार जीत के लिए टीम इंडिया को बधाई मिल रही है. इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. इसके साथ ही उन्होंने ईशान किशन के लिए भी बड़ी बात कही है. सोमवार (16 फरवरी, 2026) की सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया.

पोस्ट में लिखा गया है, "टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते हुए बिहार के श्री ईशान किशन जी ने 40 गेंदों में 77 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई है, जिसके लिए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. श्री ईशान किशन जी के उज्ज्वल भविष्य की कामना है. इस जीत पर पूरा देश हर्षित और गौरवान्वित है. भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों को मेरी अनंत शुभकामनाएं."

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते हुए बिहार के श्री ईशान किशन जी ने 40 गेंदों में 77 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की जीत में… — Nitish Kumar (@NitishKumar) February 16, 2026

सम्राट चौधरी बोले- पूरे देश के लिए गर्व और जश्न का अवसर

भारत-पाकिस्तान के इस मैच पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, "भारत की पाकिस्तान पर एकतरफा विजय! क्रिकेट टी-20 विश्व कप में पाकिस्तान के विरुद्ध 61 रन से शानदार जीत पर भारतीय टीम को हार्दिक बधाई! यह जीत सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व और जश्न का अवसर है. आज हर दिल में तिरंगा और हर चेहरे पर मुस्कान है. सभी खिलाड़ियों को और देशवासियों को इस विजय पर हार्दिक बधाई!"

टीम इंडिया ने बढ़ाया तिरंगे का मान: विजय कुमार सिन्हा

भारत की जीत से बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी गदगद दिखे. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट के जरिए प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "भारत की शानदार जीत पर देश को बधाई! T20WorldCup2026 में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रन से हराकर एक बार फिर तिरंगे का मान बढ़ाया है. यह जीत भारत की जज़्बे, आत्मविश्वास और खेल भावना का प्रतीक है. समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक जीत के लिए ढेरों शुभकामनाएं. जय हिंद!"

