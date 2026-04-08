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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारUS Iran War Ceasefire: सीजफायर पर राजी हुआ ईरान तो BJP का आया बड़ा बयान, 'हमारे PM ने पहले से…'

US Iran War Ceasefire: सीजफायर पर राजी हुआ ईरान तो BJP का आया बड़ा बयान, 'हमारे PM ने पहले से…'

US Iran War Ceasefire News: बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने युद्धविराम को स्वागत योग्य बताया है. उन्होंने कांग्रेस और पवन खेड़ा पर भी हमला किया है. पढ़िए पूरी खबर.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 08 Apr 2026 10:40 AM (IST)
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर का ऐलान कर दिया है. ईरान भी सहमत है. इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है. बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने अमेरिका और इजराइल के बीच दो हफ्ते के सीजफायर पर ईरान के राजी होने पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने पीएम मोदी का नाम लिया है. 

'युद्ध किसी भी देश के लिए ठीक नहीं'

पटना में मीडिया से बातचीत में बुधवार (08 अप्रैल, 2026) की सुबह रामकृपाल यादव ने इस पर कहा, "युद्ध किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है और भारत का विचार हमेशा शांति और अमन का रहा है. हमारे पीएम ने पहले से कहा है युद्ध न करें तो अच्छा होगा. ट्रंप ने कुछ दिनों के लिए युद्धविराम कर दिया है तो ये स्वागत योग्य है."

कांग्रेस और पवन खेड़ा पर भी किया हमला

दूसरी ओर रामकृपाल यादव ने असम के सीएम और जालुकबारी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार हिमंत बिस्वा सरमा के बयान पर भी रिएक्शन दिया. उन्होंने कहा, "पवन खेड़ा और कांग्रेस अपनी मर्यादाओं को खत्म कर रहा है कांग्रेस पार्टी इसलिए खत्म हो रही है. राजनीति लड़ाई आप लड़े लेकिन किसी की पत्नी (असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी) के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है और असम सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है."

यह भी पढ़ें- Bihar New CM: बिहार में नए मुख्यमंत्री के लिए BJP में हलचल तेज, सम्राट चौधरी सहित इन नेताओं को दिल्ली से बुलावा

करीब 40 दिनों बाद दोनों देश हुए सहमत

बता दें कि जंग के करीब 40 दिन बाद दोनों देशों के बीच सीजफायर पर सहमति बनी है. इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि डेडलाइन खत्म होने से पहले अगर ईरान सीजफायर नहीं करता है तो उसके पावर प्लांट और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जाएगा. अब सहमति के बाद भारत के अलग-अलग दल के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के बिहार छोड़ने से पहले भावुक हुए बेटे निशांत, बोले- '20 साल में मेरे पिता ने...'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 08 Apr 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Ramkripal Yadav PM Modi BIHAR NEWS US Iran War
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