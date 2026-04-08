अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर का ऐलान कर दिया है. ईरान भी सहमत है. इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है. बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने अमेरिका और इजराइल के बीच दो हफ्ते के सीजफायर पर ईरान के राजी होने पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने पीएम मोदी का नाम लिया है.

'युद्ध किसी भी देश के लिए ठीक नहीं'

पटना में मीडिया से बातचीत में बुधवार (08 अप्रैल, 2026) की सुबह रामकृपाल यादव ने इस पर कहा, "युद्ध किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है और भारत का विचार हमेशा शांति और अमन का रहा है. हमारे पीएम ने पहले से कहा है युद्ध न करें तो अच्छा होगा. ट्रंप ने कुछ दिनों के लिए युद्धविराम कर दिया है तो ये स्वागत योग्य है."

#WATCH पटना (बिहार): बिहार मंत्री राम कृपाल यादव ने अमेरिका और इज़राइल के बीच दो हफ़्ते के सीज़फ़ायर पर ईरान के राज़ी होने पर कहा,"युद्ध किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है और भारत का विचार हमेशा शांति और अमन का रहा है। हमारे पीएम ने पहले से कहा है युद्ध न करे तो अच्छा होगा और ट्रंप… pic.twitter.com/1dKnnOU1kH — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 8, 2026

कांग्रेस और पवन खेड़ा पर भी किया हमला

दूसरी ओर रामकृपाल यादव ने असम के सीएम और जालुकबारी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार हिमंत बिस्वा सरमा के बयान पर भी रिएक्शन दिया. उन्होंने कहा, "पवन खेड़ा और कांग्रेस अपनी मर्यादाओं को खत्म कर रहा है कांग्रेस पार्टी इसलिए खत्म हो रही है. राजनीति लड़ाई आप लड़े लेकिन किसी की पत्नी (असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी) के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है और असम सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है."

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करीब 40 दिनों बाद दोनों देश हुए सहमत

बता दें कि जंग के करीब 40 दिन बाद दोनों देशों के बीच सीजफायर पर सहमति बनी है. इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि डेडलाइन खत्म होने से पहले अगर ईरान सीजफायर नहीं करता है तो उसके पावर प्लांट और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जाएगा. अब सहमति के बाद भारत के अलग-अलग दल के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

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