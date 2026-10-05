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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: राहत बांटने के दौरान लोगों पर तानी पिस्टल, थानाध्यक्ष सस्पेंड

बिहार: राहत बांटने के दौरान लोगों पर तानी पिस्टल, थानाध्यक्ष सस्पेंड

सारण में बाढ़ राहत सामग्री वितरण के दौरान मकेर थानाध्यक्ष संग्राम सिंह द्वारा पिस्टल तानने के मामले में एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए, उन्हें निलंबित कर दिया है. पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं.

Written By : आशुतोष नाथ |  Updated at : 05 Oct 2026 09:41 AM (IST)
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बिहार के सारण जिले में बाढ़ राहत सामग्री वितरण के दौरान मकेर थानाध्यक्ष संग्राम सिंह द्वारा पिस्टल तानने का मामला तूल पकड़ने के बाद एसएसपी रोशन कुमार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है. साथ ही पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं.

वीडियो के मुताबिक, जिस तरह थानाध्यक्ष द्वारा पिस्टल लोगों पर तानी गयी उसने पुलिस में अनुशासन और धैर्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं. उधर पुलिस अधिकारियों द्वारा राहत वितरण में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बाधा डालने की बात कही जा रही है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, पुरखौतमपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण पुलिस-प्रशासन की निगरानी में किया जा रहा था. बड़ी संख्या में सामग्री लेने के लिए ग्रामीण कतार में खड़े थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर ग्रामीणों और थानाध्यक्ष के बीच विवाद हो गया. इसके बाद स्थिति बिगड़ने की बात सामने आई. जिसमें थानाध्यक्ष संग्राम सिंह पिस्टल तानते हुए नजर आ रहे हैं. इसको लेकर स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति ख़ासा आक्रोश है.

एसएसपी ने किया निलंबित 

थानाध्यक्ष का पिस्टल तानने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे अनुशासनहीनता माना गया और एसएसपी रोशन कुमार ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया. इसके साथ ही पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं.

उधर यह भी जानकारी में आया है कि कुछ असामाजिक तत्व वितरण में बाधा पहुंचा रहे थे, जिसके बाद थानाध्यक्ष द्वारा इस तरह का रवैया अपनाया गया. फिलहाल जो भी तथ्य हैं वो जांच के बाद ही सामने आएंगे. 

यहां बता दें कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में नेपाल और आसपास के इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद बिहार के छह जिलों के 30 प्रखंडों की 169 ग्राम पंचायतों में करीब 9.87 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. प्रभावित जिलों में सारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा और मुजफ्फरपुर शामिल हैं.

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Published at : 05 Oct 2026 09:33 AM (IST)
Tags :
Saran News BIHAR NEWS
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