NDA विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार, अब राज्यपाल को पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा

बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद अब एनडीए की सरकार बनाने को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है. इस बीच नीतीश कुमार बुधवार (19 नवंबर) को NDA के विधायक दल के नेता चुने गए. इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में JDU विधायक दल की बैठक हुई. इसमें नीतीश कुमार को जेडीयू के विधायक दल का नेता चुना गया.

सम्राट चौधरी ने रखा प्रस्ताव

बिहार विधानसभा भवन में एनडीए के विधायकों की बैठक हुई. बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा जिस पर सर्वसम्मति से मुहर लगी. अब नीतीश कुमार राजभवन जाकर इस्तीफा देंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे. नीतीश कुमार 20 नवंबर 2025 को 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे.

गांधी मैदान में 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह

बिहार में एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार (20 नवंबर) को होना है. शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने जा रहा है. इसे लेकर व्यापक रूप तैयारियां की जा रही है. इस समारोह में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है. एनडीए के कई बड़े नेता भी इस समारोह का हिस्सा बनेंगे. इस बीच मंगलवार शाम को सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान पहुंचकर नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा भी लिया था.

विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलीं?

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित हुए थे, जिसमें एनडीए ने बेहतर प्रदर्श करते हुए कुल 202 सीटों पर जीत हासिल की. एनडीए के घटक दल बीजेपी को 89 सीटों पर शानदार जीत हासिल हुई और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. वहीं दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की पार्टी JDU रही, जिसे 85 सीटों पर जीत मिली.

इसके साथ ही चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति (रामविलास) का स्ट्राइक रेट भी बेहतर रहा. पार्टी ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 पर जीत हासिल की. ये एनडीए में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनी जबकि पूरे बिहार में चौथे नंबर पर रही. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) को 5 और उपेंद्र कुशवाहा की RLM के खाते में 4 सीटें गईं. दूसरी तरफ महागठबंधन को महज 35 सीटों पर ही जीत मिली.