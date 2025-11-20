नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ

जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने गुरुवार (20 नवंबर) को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. उनके साथ 26 नेताओं को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. मंत्रियों में बीजेपी के 14, जेडीयू के 8, एलजेपी के दो और हम-आरएलएम के एक-एक नेता शामिल हैं.

मंत्री बनने वाले बीजेपी के नेताओं की लिस्ट-

सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, लखेंद्र कुमार रौशन, श्रेयसी सिंह, प्रमोद कुमार, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, मंगल पांडेय, दिलीप जायसवाल.

जेडीयू के नेता जो बने मंत्री

मोहम्मद जमा खान,लेसी सिंह, मदन सहनी, विजय चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवन कुमार,अशोक चौधरी और सुनील कुमार.

LJP (R)

संजय कुमार सिंह और संजय कुमार. आरएलएम के दीपक प्रकाश और हम के संतोष सुमन मंत्री बने हैं.





परिवार के मंत्री कौन कौन हैं?

सम्राट चौधरी- वरिष्ठ नेता शकुनी चौधरी के बेटे हैं.

श्रेयसी सिंह- दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं.

अशोक चौधरी- वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे महावीर चौधरी के बेटे हैं.

विजय चौधरी- पिता जगदीश प्रसाद कांग्रेसी थे और विधायक भी रहे.

लेसी सिंह- पति भूटन सिंह थे, समता पार्टी के नेता थे.

नितिन नबीन- नबीन सिन्हा के बेटे हैं, विधायक रहे.

संतोष सुमन- जीतन राम मांझी के बेटे हैं.

रमा निषाद- अजय निषाद की पत्नी हैं, पूर्व सांसद कैप्टन जयनारायण निषाद की बहू.

दीपक प्रकाश- उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, उनकी मां भी विधायक चुनी गई हैं.

वो नेता जो पिछली सरकार में थे मंत्री, इसबार नहीं बने-

रत्नेश सदा, जयंत राज कुशवाहा, जिवेश कुमार, शीला मंडल, महेश्वर हजारी, संतोष सिंह, केदार गुप्ता, कृष्णनंदन प्रसाद, हरी सहनी, जनक राम, राजू कुमार सिंह, नीतीश मिश्रा, नीरज सिंह, रेणु देवी, विजय कुमार मंडल, कृष्णा कुमार मंटू, मोती लाल प्रसाद और प्रेम कुमार.

कौन कौन से नए चेहरे शामिल किए गए? (जो पिछले कैबिनेट में मंत्री नहीं थे)

दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव, रमा निषाद, अरुण शंकर प्रसाद, प्रमोद कुमार, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र कुमार, दीपक प्रकाश, संजय सिंह टाइगर, संजय कुमार सिंह, संजय कुमार, नारायण प्रसाद.





कौन सबसे अमीर मंत्री?

रमा निषाद सबसे अधिक अमीर हैं. उनकी संपत्ति 31 करोड़ रुपये के करीब है.

कितनी महिला मंत्री?

श्रेयसी सिंह, लेसी सिंह और रमा निषाद तीन महिला मंत्री बनी हैं.

नीतीश कैबिनेट में एक मात्र अल्पसंख्यक मंत्री को जगह मिली है. नीतीश कुमार ने जमा खान को मंत्री बनाया है.

सबसे ज्यादा और सबसे कम पढ़ा लिखा मंत्री कौन?

अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल और संतोष सुमन पीएचडी किए हैं. वहीं नारायरण प्रसाद सबसे कम 10वीं पास हैं.

सबसे कम उम्र की मंत्री

कैबिनेट में सबसे कम उम्र की श्रेयसी सिंह 34 साल की हैं. वहीं औसत उम्र की बात करें तो 56 साल के करीब है.

कौन-कौन बेदाग?

नई कैबिनेट में 14 ऐसे मंत्री हैं जिनपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है. इनमें विजय सिन्हा, लखेंद्र कुमार रौशन, श्रेयसी सिंह, संजय कुमार, दीपक प्रकाश, संजय सिंह टाइगर, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, लेसी सिंह, सुनील कुमार, विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और श्रवन कुमार शामिल हैं. सबसे अधिक नितिन नबीन पर 5 केस दर्ज हैं.

जाति का प्रतिनिधित्व

जाति की बात करें तो 8 सवर्ण, 8 ओबीसी, 5 ईबीसी, 5 दलित और एक मुस्लिम को प्रतिनिधित्व मिला है. इनमें 4 राजपूत, 2 भूमिहार, एक ब्राह्मण, एक कायस्थ, दो यादव, दो कुशवाहा, दो कुर्मी, दो वैश्य शामिल हैं. वहीं 5 एससी में एक-एक पासी, मुसहर,रविदास और दो पासवान शामिल हैं. ईबीसी में कहार, मल्लाह, निषाद, धानुक और तेली समाज से एक एक मंत्री बनी हैं.

MY (मुस्लिम-यादव) को क्या मिला?

राज्य में मुस्लिम की आबादी करीब 17 फीसदी और यादव की 14 फीसदी है. दो यादव और एक मुस्लिम नेता मंत्री बने हैं. राजपूत 3.45 फीसदी, ब्राह्मण 3.66 फीसदी, भूमिहार 2.86 फीसदी, कुशवाहा 4.27 फीसदी, कुर्मी 2.88 फीसदी, एससी 19.65 फीसदी और अन्य 31.27 फीसदी हैं.