हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में क्या है मांस बेचने का नियम? 5,000 तक फाइन, नीतीश सरकार की गाइडलाइन जारी

बिहार में क्या है मांस बेचने का नियम? 5,000 तक फाइन, नीतीश सरकार की गाइडलाइन जारी

Guidelines for Selling Meat: खुले में मीट बेचने पर प्रतिबंध पहले से है लेकिन देखा जाए तो इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया है. दुकानदार खुले में बेच रहे हैं. अब सरकार ऐक्शन मोड में दिख रही है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 17 Feb 2026 12:07 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में खुले में मांस बेचने पर सख्त कार्रवाई होगी. नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसको लेकर सख्त नियम जारी किया है. इस नियम के तहत सभी दुकानदारों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. साथ ही खुले में मीट बेचने पर कार्रवाई होगी. नियम का उल्लंघन किया तो 5,000 रुपये तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है. विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है.

नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बीते सोमवार (16 फरवरी, 2026) को कड़े शब्दों में कार्रवाई की चेतावनी दी. उन्होंने कहा, ''खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी. लाइसेंस धारी ही मांस बेच सकेंगे. मांस बेचने वालों को सभी नियमों का पालन करना होगा. सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला जरूरी है."

पहले से है नियम लेकिन नहीं हो रहा पालन

खुले में मीट बेचने पर प्रतिबंध पहले से है लेकिन देखा जाए तो इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया है. दुकानदार खुले में बेच रहे हैं. सड़क के किनारे या बाजार में भी खुले में ही मीट की बिक्री हो रही है. दूसरी ओर देखा जाए तो अधिसंख्या मटन-मछली और चिकन बेचने वाले के पास लाइसेंस ही नहीं है. नगर निगम या कुछ नगर परिषद इलाके के मुख्य बाजारों में कुछ-कुछ विक्रेता के पास ही लाइसेंस है. अब सरकार ऐक्शन मोड में दिख रही है.

दुकानों को पर्दे से या शीशा से ढंकना अनिवार्य

नए नियमों के तहत अब केवल लाइसेंस धारी दुकानदार ही मीट बेच सकेंगे. दुकानों को पर्दे या शीशे से ढकना अनिवार्य होगा. सड़क किनारे या खुले में मीट लटकाकर बेचने पर रोक लगा दी गई है. यह भी निर्देश दिया गया है कि मांस बेचने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा. काला शीशा लगाने का निर्देश दिया गया है ताकि बाहर से न दिखे. 

स्कूल या धार्मिक स्थल के पास नहीं हो दुकान

दुकानों को स्कूल या धार्मिक स्थलों के पास नहीं खोला जा सकता है. इन नियमों का उल्लंघन किया तो दुकान बंद हो जाएगी. 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. दुकानदारों को अपशिष्ट (कचरा) को इकट्ठा करना होगा ताकि नगर निगम की गाड़ी उसे उठा सके. यह निर्णय स्वास्थ्य, स्वच्छता और जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. 

यह भी पढ़ें- बिहार में अब खुले में नहीं बिकेगा मांस, नीतीश सरकार ने दिए सख्ती के संकेत

Published at : 17 Feb 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
विजय कुमार सिन्हा Nitish Government BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में क्या है मांस बेचने का नियम? 5,000 तक फाइन, नीतीश सरकार की गाइडलाइन जारी
बिहार में क्या है मांस बेचने का नियम? 5,000 तक फाइन, नीतीश सरकार की गाइडलाइन जारी
बिहार
बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026: देर से पहुंचने के चलते कई सेंटर पर नहीं मिली एंट्री, गेट पर रोते रहे बच्चे
बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा: देर से पहुंचने के चलते कई सेंटर पर नहीं मिली एंट्री, रोते रहे बच्चे
बिहार
पटना में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने लाखों की ठगी का किया खुलासा, 7 ATM कार्ड और 19 सिम बरामद
पटना में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने लाखों की ठगी का किया खुलासा, 7 ATM कार्ड और 19 सिम बरामद
बिहार
रोहतास में स्कूली बच्चों की बस ट्रक से भिड़ी, दर्दनाक हादसे में 2 शिक्षकों की मौत, कई छात्र घायल
रोहतास में स्कूली बच्चों की बस ट्रक से भिड़ी, दर्दनाक हादसे में 2 शिक्षकों की मौत, कई छात्र घायल
Advertisement

वीडियोज

Iran Us Conflict: ईरान-US वार्ता से पहले Donlad Trump का बयान, 'डील नहीं हुई तो B2 बॉम्बर तैयार'
Tarique Rahman Oath Ceremony: Bangladesh में तारिक रहमान की ताजपोशी आज, पीएम पद की लेंगे शपथ |
Aligarh Breaking: जलाभिषेक के दौरान करणी सेना और पुलिस में झड़प,
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में OM Birla-विक्रम मिस्री होंगे शामिल
Nalasopara Fire Breaking: पालघर जिले में भीषण आग, सब कुछ जलकर राख! | ABP News | Palghar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बॉयकॉट में नहीं, सरेंडर में मजा आता है...', भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कही बात, पछताए पाकिस्तानी PM!
'बॉयकॉट में नहीं, सरेंडर में मजा आता है...', भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कही बात, पछताए पाकिस्तानी PM!
महाराष्ट्र
अकोला में नामकरण पर नया बवाल! BJP ने टीपू सुल्तान का बोर्ड हटाकर धर्मवीर संभाजी महाराज का लगाया
अकोला में नामकरण पर नया बवाल! BJP ने टीपू सुल्तान का बोर्ड हटाकर धर्मवीर संभाजी महाराज का लगाया
इंडिया
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
स्पोर्ट्स
मोहसिन नकवी पर बयान देकर फंसे शोएब अख्तर, 24 घंटे में ही बदल लिए अपने सुर, जानिए अब क्या कहा
मोहसिन नकवी पर बयान देकर फंसे शोएब अख्तर, 24 घंटे में ही बदल लिए अपने सुर, जानिए अब क्या कहा
साउथ सिनेमा
‘शादी है…मास्क हटाइए ना’, पैप्स की रिक्वेस्ट पर रश्मिका ने मुस्कुराते हुए दिया पोज
‘शादी है…मास्क हटाइए ना’, पैप्स की रिक्वेस्ट पर रश्मिका ने मुस्कुराते हुए दिया पोज
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
यूटिलिटी
एक कमरे से कैसे शुरू कर सकते हैं अचार का बिजनेस, कौन-कौन सी एनओसी की पड़ेगी जरूरत?
एक कमरे से कैसे शुरू कर सकते हैं अचार का बिजनेस, कौन-कौन सी एनओसी की पड़ेगी जरूरत?
हेल्थ
Tea In Plastic Cups: ऑफिस के बाहर प्लास्टिक के कप में पीते हैं चाय, हो सकती है यह जानलेवा बीमारी
ऑफिस के बाहर प्लास्टिक के कप में पीते हैं चाय, हो सकती है यह जानलेवा बीमारी
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget