भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नबीन को सौंप दी है. नितिन नबीन लंबे समय राजनीति में सक्रिय हैं. वह पांचवी बार विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे हैं. उनको नया कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रतिक्रियाओं को दौर शुरू हो गया है. इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि बिहार के रहने वाले नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. वे 5वीं बार विधायक निर्वाचित हुए हैं और हमारे साथ मंत्रिमंडल में ऊर्जावान सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं. नितिन नवीन एक समर्पित और अनुशासित राजनीतिज्ञ हैं. मुझे उम्मीद है कि उनकी इस नई जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिलेगी. ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्ज्वल कार्यकाल की कामना है.

मुख्यमंत्री ने नितिन नवीन से दूरभाष पर वार्ता कर भी उन्हें अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं दी.