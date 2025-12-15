बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इस नियुक्ति को लेकर न सिर्फ भाजपा संगठन में बल्कि बिहार के राजनीतिक गलियारों में भी उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसे युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बताया है.

गिरिराज सिंह बोले- हम सौभाग्यशाली हैं

नितिन नबीन की नियुक्ति पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खुशी जताते हुए कहा, “हम सौभाग्यशाली हैं कि नितिन नवीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं. वह अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. बिहार की जनता और पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें दिल से बधाई देते हैं और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हैं कि उसने बिहार के एक युवा नेता को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है."

उन्होंने बताया, "नितिन नवीन लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं और राज्य प्रभारी के रूप में भी काम कर चुके हैं. वह लंबे समय से हमारे लिए काम कर रहे हैं. वह ऐसे अध्यक्ष के रूप में खुद को स्थापित करेंगे जो सभी का प्रतिनिधित्व करेंगे और पार्टी को एकजुट रूप में आगे बढ़ाएंगे.”

देश के युवाओं को बड़ा संदेश- दिलीप जायसवाल

इस नियुक्ति पर बिहार भाजपा अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "नितिन नबीन पार्टी के एक युवा नेता हैं और पार्टी ने देश के सभी युवाओं को यह संदेश दिया है कि एक युवा नेता पार्टी का नेतृत्व कर सकता है. देश के युवाओं में खुशी की लहर है. पश्चिम बंगाल को एक बड़ा संदेश दिया गया है कि आने वाले दिनों में भाजपा युवाओं को बढ़ावा देगी."

नितिन नबीन ने पिताजी को किया याद

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन ने अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा, "मैं यही कहूंगा कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं को सीखाने, संवारने के साथ-साथ बढ़ाने का भी काम किया है. आज मैं यहां पिताजी को श्रद्धांजलि देने और महावीर मंदिर में दर्शन के लिए आया था. पिछले 20 वर्षों में मैं जहां भी पहुंच पाया हूं यह उनका आशीर्वाद है."

भाजपा में युवा नेतृत्व को मजबूती

नितिन नबीन की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को भाजपा की उस रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें संगठन में युवाओं को आगे लाने पर जोर दिया जा रहा है. बिहार से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिलना राज्य के लिए भी गौरव की बात मानी जा रही है.