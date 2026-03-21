हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडनवरात्रि के व्रत में भरपूर एनर्जी चाहिए तो शाम को खाएं ये डिश, दिनभर रहेंगे तरोजाता

नवरात्रि के व्रत में भरपूर एनर्जी चाहिए तो शाम को खाएं ये डिश, दिनभर रहेंगे तरोजाता

नवरात्रि व्रत में शाम की थकान दूर करने और दिनभर एनर्जी बनाए रखने के लिए साबूदाना खिचड़ी, मखाने, शकरकंद चाट, कुट्टू या सिंघाड़े का चीला और फल-दही जैसे हल्के लेकिन पौष्टिक विकल्प बेहद फायदेमंद होते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 21 Mar 2026 11:36 AM (IST)
Preferred Sources

नवरात्रि के 9 दिनों के उपवास में ऊर्जा की कमी महसूस होना बिल्कुल आम है. इस दौरान सही आहार और तरल पदार्थ लेना बहुत जरूरी है, ताकि ऊर्जा बनी रहे और शरीर स्वस्थ रहे. व्रत के दौरान शरीर को हेल्दी और एनर्जेटिक बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लंबे समय तक खाली पेट रहने से कमजोरी, थकान और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है. खासतौर पर शाम के समय तक चेहरा बिल्कुल लटक जाता है और थकान महसूस होने लगती है. ऐसे में जरूरी है कि कुछ ऐसा खाया और पिया जाए, जो इंस्टेंट एनर्जी दे और जिसे व्रत में खाया भी जा सके. आइए जानते हैं इंस्टेंट एनर्जी वाले डिश, जिन्हें आप व्रत में भी खा सकती हैं. 

साबूदाना खिचड़ी

साबूदाना खिचड़ी एक ऊर्जावान और पौष्टिक नाश्ता है, जो व्रत में तुरंत एनर्जी (कार्बोहाइड्रेट्स) देता है और आसानी से पच भी जाता है. इसके अलावा यह हड्डियों को भी मजबूत बनाता है. इसमें पोटैशियम होता है जो व्रत के दौरान ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है. साथ ही इसमें मूंगफली और आलू मिलाकर इसकी पौष्टिकता बढ़ाई भी जा सकती है.

यह भी पढ़ेंः चैत्र नवरात्रि 2026 व्रत में कौन सी सब्जियां खा सकते हैं और किनसे बचने की जरूरत है? देखें पूरी लिस्ट?

घी में भुने मखाने 

व्रत के दौरान काफी लोगों को गैस की दिक्कत हो जाती है. इस बीच घी में भुने मखाने खाने से ऊर्जा निलती है और पाचन में भी फायदा होता है. इसे हड्डियों की मजबूती के लिए भी सबसे बेहतरीन माना जाता है. यह यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो लंबे समय तक भूख नहीं लगने देते और वजन भी कंट्रोल रखता हैं.

शकरकंद चाट

व्रत (fast) के दौरान शकरकंद चाट एक पौष्टिक, तुरंत ऊर्जा देने वाला नाश्ता है. यह हाई फाइबर, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो उपवास में कमजोरी दूर कर पेट को लंबे समय तक भरा रखती है.

कुट्टू या सिंघाड़े के आटा का चीला

कुट्टू या सिंघाड़े का चीला व्रत के लिए एक पौष्टिक और झटपट बनने वाला नाश्ता है. इससे फाइबर और प्रोटीन अधिक मात्रा में होते है, जो लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखता है और पेट भरा रहता है. साथ ही यह पचाने में आसान है. इसके अलावा कुट्टू शरीर को गर्मी देता है, जबकि सिंघाड़ा ठंडक प्रदान करता है. 

फल और दही की रायता

व्रत के दौरान फल और दही की रायता खाना पाचन को दुरुस्त रखता है, साथ ही पेट को ठंडा करता है और तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है. यह प्रोबायोटिक्स का बेहतरीन स्रोत है, जो कब्ज और सूजन कम करता है. इसमें मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम हड्डियों व मांसपेशियों को स्वस्थ रखते हैं, जिससे कमजोरी नहीं होती और दिनभर तरोताजा रखता है.   

यह भी पढ़ेंः Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि में पढ़ें माता के 18 मंत्र, दुर्गासप्तशती पाठ करने के समान मिलता है फल

 

Published at : 21 Mar 2026 11:36 AM (IST)
Tags :
Navratri Fasting Navratri Fasting Energy Foods What To Eat During Fast Healthy Vrat Diet
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फूड
नवरात्रि के व्रत में भरपूर एनर्जी चाहिए तो शाम को खाएं ये डिश, दिनभर रहेंगे तरोजाता
नवरात्रि के व्रत में भरपूर एनर्जी चाहिए तो शाम को खाएं ये डिश, दिनभर रहेंगे तरोजाता
फूड
Anjeer: अंजीर खरीदते वक्त क्या है उन्हें पहचानने का तरीका, जिससे भूलकर भी न हो गलती?
Anjeer: अंजीर खरीदते वक्त क्या है उन्हें पहचानने का तरीका, जिससे भूलकर भी न हो गलती?
फूड
No Cook Recipes: एलपीजी गैस खत्म हो गई तो न लें टेंशन, बिना पकाए बन जाती हैं ये 50 डिशेज
एलपीजी गैस खत्म हो गई तो न लें टेंशन, बिना पकाए बन जाती हैं ये 50 डिशेज
फूड
गेहूं के आटे से भी बन जाते हैं गरमागरम भटूरे, नोट कर लें शानदार रेसिपी
गेहूं के आटे से भी बन जाते हैं गरमागरम भटूरे, नोट कर लें शानदार रेसिपी
Advertisement

वीडियोज

“बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर 2’ का जलवा, लेकिन ध्रुव राठी के बयान से छिड़ा नया विवाद”
Sansani: बारूदी भूल-भुलैया में फंस गया अमेरिका ? | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
बहुत हुआ...अब शुरू होगा परमाणु युद्ध?
महायुद्ध की जंग हुई तेज !
ईरान युद्ध के कहर से दुनिया पर फूटा 'महंगाई बम'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Eid Ul-Fitr: देशभर में ईद-उल-फितर की रौनक, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने दी बधाई
देशभर में ईद-उल-फितर की रौनक, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने दी बधाई
बिहार
ईद पर पहली बार गांधी मैदान नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, लेकिन बेटे निशांत आए नजर, दिया ये संदेश
ईद पर पहली बार गांधी मैदान नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, लेकिन बेटे निशांत आए नजर, दिया ये संदेश
क्रिकेट
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
तमिल सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 2: 'धुंरधर 2' के आगे दूसरे दिन बिगड़ा 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, शॉकिंग है फ्राइडे का कलेक्शन
'धुंरधर 2' के आगे दूसरे दिन बिगड़ा 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, शॉकिंग है फ्राइडे की कमाई
विश्व
ईरान में अब तक 2000 लोगों की मौत, अमेरिका-इजरायल पर भड़का तेहरान, जानें क्या कहा
ईरान में अब तक 2000 लोगों की मौत, अमेरिका-इजरायल पर भड़का तेहरान, जानें क्या कहा
विश्व
ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर की संभावना से किया इनकार, जानें चीन-जापान का जिक्र कर क्या कहा?
ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर की संभावना से किया इनकार, जानें चीन-जापान का जिक्र कर क्या कहा?
लाइफस्टाइल
सारा तेंदुलकर की ग्लोइंग स्किन का क्या है राज, कर दिया सीक्रेट रिवील
सारा तेंदुलकर की ग्लोइंग स्किन का क्या है राज, कर दिया सीक्रेट रिवील
नौकरी
10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, रेलवे में 2800 से ज्यादा पदों पर भर्ती
10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, रेलवे में 2800 से ज्यादा पदों पर भर्ती
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget