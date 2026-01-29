नीट छात्रा मौत मामला: शंभू हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन के ठिकानों पर SIT की रेड, कई दस्तावेज जब्त

नीट छात्रा की मौत मामले में शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक (बिल्डिंग का मालिक) मनीष रंजन के ठिकानों पर एसआईटी ने रेड की है. आज (गुरुवार) पटना एवं जहानाबाद में तलाशी ली गई है. मनीष रंजन शंभू हॉस्टल में ही परिवार के साथ टॉप फ्लोर पर रहता था. तलाशी में कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं. परिजनों से भी पूछताछ हुई है.

पांच को ही जहानाबाद से आया था पटना

जांच में सामने आया है कि पांच जनवरी को वह जहानाबाद से पटना आया था. छात्रा भी उसी दिन जहानाबाद से पटना आई थी. दोनों का एक ही दिन पटना आना संयोग है या इसके पीछे कोई साजिश छिपी है इसकी जांच चल रही है. दोनों जहानाबाद के हैं.

पटना के बेऊर जेल में बंद है मनीष रंजन

बता दें कि छह जनवरी को ही छात्रा शंभू हॉस्टल के अपने कमरे में बेहोश व्यवस्था में पाई गई थी. 11 जनवरी को इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी. पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मनीष रंजन को 14 जनवरी को गिरफ्तार कर पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया था. वह जेल में है. उसका डीएनए सैंपल दो दिन पहले लिया गया है. उसके बेटे का भी डीएनए सैंपल लिया गया है.

रिमांड पर लेने की तैयारी में है पुलिस

इस पूरे मामले में जांच जारी है और पुलिस मनीष रंजन को रिमांड पर लेने की तैयारी में है. उससे पूछताछ की जाएगी. छात्रा के परिजन शुरू से सवाल उठा रहे हैं कि गिरफ्तार कर उसको सीधा जेल क्यों भेजा गया? रिमांड पर लेकर पूछताछ क्यों नहीं की जा रही? उस पर सेक्स रैकेट चलाने का भी आरोप लगा है. उस पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं. अब देखना होगा कि जांच के बाद इस पूरे कांड में क्या कुछ निकलकर आता है. परिजन न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

यह भी पढ़ें- UGC New Rules: 'विभाजित होंगे तो विनाश होगा', नए यूजीसी बिल के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान