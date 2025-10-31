हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव 2025: RJD विधायक रीतलाल यादव की पत्नी पुलिस से परेशान, कहा- 'धमकी दी जा रही…'

Bihar Election 2025: आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव एक बिल्डर से रंगदारी मांगने के मामले में भागलपुर जेल में बंद हैं. लालू ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपनी पार्टी से टिकट दिया है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 31 Oct 2025 08:29 AM (IST)
Preferred Sources

दानापुर से आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव अभी भागलपुर जेल में बंद हैं. उनके समर्थक और उनके परिवार के लोग उनके लिए क्षेत्र में चुनाव-प्रचार कर रहे हैं. इस बीच रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू कुमारी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. बीते गुरुवार (30 अक्टूबर, 2025) को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि चुनाव-प्रचार करने से रोका जा रहा. पुलिस की ओर से जेल में डालने की धमकी दी जा रही है.

रिंकू कुमारी ने कहा, "मेरे घर पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है और कहती है कि आप चुनाव-प्रचार कर रहे हैं… धमकी देकर वोट मांग रहे हैं. मेरे बच्चों को भी बोल रहे हैं कि तुमको भी जेल में डालेंगे." 

रिंकू कुमारी ने कहा कि आए दिन पुलिस आती है. इसमें बिहार पुलिस और केंद्रीय पुलिस भी रहती है. सीसीटीवी कैमरे में देखा जा सकता है. पूरे गांव के लोग दहशत में रहते हैं. छोटे-छोटे बच्चों से पुलिस पूछती है कि 18 वर्ष के हो गए हो क्या? अगर 18 वर्ष के रहोगे तो तुमको भी जेल में डाल देंगे. रिंकू ने कहा कि मेरा भाई भी जेल में है. उसके बच्चों को भी धमकी दी जा रही है. 

'जनता मालिक फिर पुलिस क्यों कर रही डिस्टर्ब?'

रीतलाल यादव की पत्नी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने हमारे पति पर भरोसा जताकर उन्हें टिकट दिया है. जनता मालिक है, फिर पुलिस क्यों डिस्टर्ब कर रही है? आखिर चुनाव लड़ना गुनाह है क्या? रिंकू कुमारी ने मीडिया से कहा कि सात महीने से हमारे पति जेल में हैं, उन्हें बेवजह फंसाया गया है, लेकिन वह कानून का सम्मान कर रहे हैं. 

बता दें कि दानापुर से आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव एक बिल्डर से रंगदारी मांगने के मामले में भागलपुर जेल में बंद हैं. लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपनी पार्टी से 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है. उनके समर्थक चुनाव मैदान में प्रचार कर रहे हैं. इस सीट से बीजेपी ने रामकृपाल यादव को टिकट दिया है. वे भी क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं और रीतलाल यादव को कड़ी टक्कर देने में जुटे हैं.

Published at : 31 Oct 2025 08:29 AM (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav Ritlal Yadav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
