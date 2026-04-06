हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप ने भी माना ईरान का लोहा! कहा- ताकतवर है दुश्मन, जंग खत्म करने पर क्या बोले US प्रेसिडेंट

ट्रंप ने भी माना ईरान का लोहा! कहा- ताकतवर है दुश्मन, जंग खत्म करने पर क्या बोले US प्रेसिडेंट

Iran US War: ट्रंप ने इस बात के संकेत दिए कि ईरान के साथ जंग को लेकर अमेरिका जल्द ही अंतिम फैसला ले सकता है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी लोग चाहते हैं कि हम घर लौट आएं, लेकिन वे इसे पूरा करना चाहते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 06 Apr 2026 09:50 PM (IST)
Preferred Sources

मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माना है कि ईरान का लोहा माना है. शांति वार्ता को लेकर चल रही पहल और 48 घंटे वाली धमकी के बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान के लड़ाके काबिल और मजबूत हैं. उन्होंने कहा, 'जब दुश्मन कमजोर हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यह दुश्मन मजबूत है. हालांकि उनके पास अब उतनी ताकत नहीं बची, जितनी करीब एक महीने पहले थी.'

ट्रंप ने वेनेज़ुएला में किए गए ऑपरेशन का जिक्र किया

ट्रंप ने कहा, 'हमारी सेना पूरी दुनिया में सबसे महान और शक्तिशाली सेना है, जिसे सबने वेनेज़ुएला में किए गए ऑपरेशन में देखा. यह मेरे लिए गर्व की बात है. मैंने अपने पहले कार्यकाल में इसे और भी मजबूत बनाया था और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि अपने दूसरे कार्यकाल में मुझे इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा.' डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात के भी संकेत दिए कि ईरान के साथ जंग को लेकर अमेरिका जल्द ही अंतिम फैसला ले सकता है.

अमेरिकी चाहते हम लौट आएं: ट्रंप

व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा, 'मैं चाहता तो ईरान के तेल पर कब्जा कर लेता. बदकिस्मती से, अमेरिकी लोग चाहते हैं कि हम घर लौट आएं. हमें लगता है कि ईरान का नया शासन पिछले शासनों के मुकाबले कहीं ज्यादा समझदार है. हमने वहां पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन कर दिया.' F-15 फाइटर जेट तबाह होने को लेकर ट्रंप ने कहा, 'इस मामले में ईरान थोड़ा लकी साबित हुआ. युद्ध में कभी-कभी किस्मत की भी जरूरत पड़ती है.'

अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार ईरान ने यूएस सामने शांति के लिए प्रस्ताव रखा है. ट्रंप ने कहा कि यह प्रस्ताव भले ही पूरी तरह से संतोषजनक न हो, लेकिन यह बहुत अहम है. उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने हथियार डालने से इनकार कर दिया तो उनके पास कोई पावर प्लांट या पुल नहीं बचेंगे.

ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे: ट्रंप

ट्रंप ने कहा, 'हम चाहें तो जंग से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन मैं इसे पूरा करना चाहता हूं. ईरान को अपनी चीजें फिर से पहले की तरह बनाने में 15 साल लग जाएंगे. हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे. वे पागल हैं और आप किसी पागल के हाथों में न्यूक्लियर हथियार नहीं दे सकते. वे बस हार मानना ​​नहीं चाहते.'

Published at : 06 Apr 2026 09:05 PM (IST)
Tags :
Donald Trump Breaking News Abp News DONALD Trump IRAN Iran US War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Israel Iran War LIVE: ईरान वॉर पर क्या बोलेंगे ट्रंप? थोड़ी देर में व्हाइट हाउस से प्रेस कॉन्फ्रेंस
US Israel Iran War LIVE: ईरान वॉर पर क्या बोलेंगे ट्रंप? थोड़ी देर में व्हाइट हाउस से प्रेस कॉन्फ्रेंस
विश्व
जारी रहेगी जंग…, US प्रस्ताव को तेहरान ने किया खारिज, ट्रंप बोले- ईरान की निकल गई सारी हेकड़ी
जारी रहेगी जंग…, US प्रस्ताव को तेहरान ने किया खारिज, ट्रंप बोले- ईरान की निकल गई सारी हेकड़ी
विश्व
ट्रंप ने भी माना ईरान का लोहा! कहा- ताकतवर है दुश्मन, जंग खत्म करने पर क्या बोले US प्रेसिडेंट
ट्रंप ने भी माना ईरान का लोहा! कहा- ताकतवर है दुश्मन, जंग खत्म करने पर क्या बोले US प्रेसिडेंट
विश्व
Explained: अब नहीं चलेगी अमेरिका की हुकूमत! मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा वर्ल्ड ऑर्डर, कैसे ईरान जंग ने बदला हवा का रुख
अब नहीं चलेगी अमेरिका की हुकूमत! कैसे ईरान युद्ध के बाद मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा वर्ल्ड ऑर्डर?
Advertisement

वीडियोज

Iran Vs US-Israel War: ईरान की 'Missile City'! क्यों भेदने में US का Advance Satellite भी फेल ?
Iran Vs US-Israel War: ईरान की सेना IRGC अपने ही देश के खिलाफ बगावत करेगी? Reza Pahlavi का दांव!
Trump Final Ultimatum to Iran: ट्रंप का 'धमकी मीटर'..Iran को बार-बार चेता रहे! | Iran Israel War
Iran US-Israel War: Shadow War तो बस झांकी थी,अब 'Epic Fury' ! क्या दहल जाएगा मिडिल ईस्ट?
Iran US-Israel War: ईरान की नाक के नीचे से पायलट को निकाल ले गया इजरायल! | Pilot Rescue
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने भी माना ईरान का लोहा! कहा- ताकतवर है दुश्मन, जंग खत्म करने पर क्या बोले US प्रेसिडेंट
ट्रंप ने भी माना ईरान का लोहा! कहा- ताकतवर है दुश्मन, जंग खत्म करने पर क्या बोले US प्रेसिडेंट
राजस्थान
जयपुर में फिर केमिकल से भरा टैंकर पलटा, गैस रिसाव से मचा हड़कंप
जयपुर में फिर केमिकल से भरा टैंकर पलटा, गैस रिसाव से मचा हड़कंप
आईपीएल 2026
KKR vs PBKS: कितने बजे शुरू होगा 5-5 ओवर का मैच? कट-ऑफ टाइम पर आ गया ताजा अपडेट
कितने बजे शुरू होगा 5-5 ओवर का मैच? कट-ऑफ टाइम पर आ गया ताजा अपडेट
विश्व
Explained: अब नहीं चलेगी अमेरिका की हुकूमत! मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा वर्ल्ड ऑर्डर, कैसे ईरान जंग ने बदला हवा का रुख
अब नहीं चलेगी अमेरिका की हुकूमत! कैसे ईरान युद्ध के बाद मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा वर्ल्ड ऑर्डर?
हेल्थ
Excessive Yawning Causes: बार-बार आ रही है जम्हाई तो हल्के में न लें, जानें किन-किन बीमारियों का खतरा?
बार-बार आ रही है जम्हाई तो हल्के में न लें, जानें किन-किन बीमारियों का खतरा?
इंडिया
पिता-बेटे को पुलिस कस्टडी में बर्बरता और मौत पर चला कानून का डंडा, 9 पुलिसवालों को मौत की सजा
पिता-बेटे को पुलिस कस्टडी में बर्बरता और मौत पर चला कानून का डंडा, 9 पुलिसवालों को मौत की सजा
ऑटो
चीन में ड्राइवरलेस कार पर मचा बवाल, अचानक रुकीं 100 से ज्यादा गाड़ियां, यात्रियों की सुरक्षा पर उठे सवाल
चीन में ड्राइवरलेस कार पर मचा बवाल, अचानक रुकीं 100 से ज्यादा गाड़ियां, यात्रियों की सुरक्षा पर उठे सवाल
बॉलीवुड
'खतरों के खिलाड़ी 15' में दिखेंगी ये रिश्ता फेम प्रणाली राठौड़? इन एक्टर्स के नाम भी आए सामने
'खतरों के खिलाड़ी 15' में दिखेंगी ये रिश्ता फेम प्रणाली राठौड़? इन एक्टर्स के नाम भी आए सामने
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget