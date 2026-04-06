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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026KKR vs PBKS: कितने बजे शुरू होगा 5-5 ओवर का मैच? कट-ऑफ टाइम पर आ गया ताजा अपडेट

KKR vs PBKS: कितने बजे शुरू होगा 5-5 ओवर का मैच? कट-ऑफ टाइम पर आ गया ताजा अपडेट

KKR vs PBKS Cut Off Time: बारिश से प्रभावित कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स मैच में 5-5 ओवर के मैच के लिए कट-ऑफ टाइम सामने आ गया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Apr 2026 09:46 PM (IST)
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कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स का मैच ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है. बारिश के कारण KKR की पारी में सिर्फ 3.4 ओवर का ही खेल हो पाया. नियमानुसार मैच का रिजल्ट निकालने के लिए कम से कम 5-5 ओवर का मैच करवाने की कोशिश की जाएगी. ताजा अपडेट अनुसार 5-5 ओवर के मैच के लिए कट-ऑफ टाइम रात 11 बजकर 14 मिनट बताया जा रहा है.

इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. 3.4 ओवर में KKR की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 25 रन बना चुकी थी, जिसके बाद मैच में बारिश ने दखल दिया. मुकाबला करीब 7 बजकर 45 मिनट पर रोका गया था. जिसके बाद लगातार बारिश के साथ-साथ तेज हवाएं भी चलती रहीं.

जब किसी आईपीएल के मैच में बारिश आ जाती है, तो कम से कम 5-5 ओवर का मैच करवाने का प्रयास किया जाता है. इसलिए 11 बजकर 14 मिनट यानी कट-ऑफ टाइम तक मैच शुरू नहीं हो पाता है तो मुकाबले को रद्द घोषित कर दिया जाएगा. अगर बारिश कायम रही और मैदान में परिस्थिति खेलने लायक नहीं बचती हैं तो कट-ऑफ टाइम से पहले भी मैच को रद्द किया जा सकता है. हालांकि प्लेऑफ मैचों के लिए नियम अलग हो सकते हैं.

अगर मैच रद्द हो जाता है तो नियमानुसार दोनों टीमों को एक-एक अंक मिल जाएगा. अगर ऐसा होता है तो IPL 2026 में यह KKR के लिए पहला अंक होगा क्योंकि वह अब तक अपने दोनों मैच हार चुकी है. दूसरी ओर पंजाब किंग्स के 5 अंक हो जाएंगे. पंजाब की टीम अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 06 Apr 2026 09:25 PM (IST)
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KKR Vs PBKS Live KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL LIVE PUNJAB KINGS KKR Vs PBKS
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