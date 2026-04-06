कितने बजे शुरू होगा 5-5 ओवर का मैच? कट-ऑफ टाइम पर आ गया ताजा अपडेट

कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स का मैच ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है. बारिश के कारण KKR की पारी में सिर्फ 3.4 ओवर का ही खेल हो पाया. नियमानुसार मैच का रिजल्ट निकालने के लिए कम से कम 5-5 ओवर का मैच करवाने की कोशिश की जाएगी. ताजा अपडेट अनुसार 5-5 ओवर के मैच के लिए कट-ऑफ टाइम रात 11 बजकर 14 मिनट बताया जा रहा है.

इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. 3.4 ओवर में KKR की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 25 रन बना चुकी थी, जिसके बाद मैच में बारिश ने दखल दिया. मुकाबला करीब 7 बजकर 45 मिनट पर रोका गया था. जिसके बाद लगातार बारिश के साथ-साथ तेज हवाएं भी चलती रहीं.

जब किसी आईपीएल के मैच में बारिश आ जाती है, तो कम से कम 5-5 ओवर का मैच करवाने का प्रयास किया जाता है. इसलिए 11 बजकर 14 मिनट यानी कट-ऑफ टाइम तक मैच शुरू नहीं हो पाता है तो मुकाबले को रद्द घोषित कर दिया जाएगा. अगर बारिश कायम रही और मैदान में परिस्थिति खेलने लायक नहीं बचती हैं तो कट-ऑफ टाइम से पहले भी मैच को रद्द किया जा सकता है. हालांकि प्लेऑफ मैचों के लिए नियम अलग हो सकते हैं.

अगर मैच रद्द हो जाता है तो नियमानुसार दोनों टीमों को एक-एक अंक मिल जाएगा. अगर ऐसा होता है तो IPL 2026 में यह KKR के लिए पहला अंक होगा क्योंकि वह अब तक अपने दोनों मैच हार चुकी है. दूसरी ओर पंजाब किंग्स के 5 अंक हो जाएंगे. पंजाब की टीम अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही है.

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