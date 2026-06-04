बिहार के नवादा जिले में अकबरपुर क्षेत्र के डिरी गांव में दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. अरविंद चौधरी के घर में रात के सन्नाटे में उनका सबसे बड़ा बेटा, 10 वर्षीय कृशू कुमार बिस्तर पर सो रहा था. तभी एक कोबरा सांप कमरे में घुस आया और बच्चे के पैर में डस लिया. बच्चा चीख उठा, लेकिन जहर इतना घातक था कि कुछ ही पलों में उसकी हालत बिगड़ने लगी. परिवार के लोग दहशत में आ गए.

बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका. इसके बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई. उधर सांप के डसने से बच्चे की मौत के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई है.

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18 एंटी वेनम इंजेक्शन दिए गए

नवादा सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चे को बचाने के लिए 18 एंटी-वेनम वैक्सीन दीं. एंटीबायोटिक्स भी चढ़ाए, लेकिन तकरीबन एक घंटे तक पूरी कोशिश के बाद भी बच्चे को बचाया नहीं जा सका. डॉक्टर सावरकर ने बताया जहर का असर काफी अंदर तक हो चुका था, हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन बच्चे को नहीं बचा पाए.

बच्चे की हालत देख अस्पताल परिसर गमगीन

बच्चे की हालत को देखकर परिजनों के साथ ही अन्य मरीज और तीमारदार भी भावुक हो गए. सबने प्रार्थना भी की कि बच्चा कैसे भी बच जाए. लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और पूरा परिसर शोक में डूब गया. अरविंद चौधरी का पूरा परिवार सदमे में चला गया.

पूरे गांव में आतंक और दहशत

कोबरा सांप के इस हमले ने पूरे गांव में खौफ का माहौल बना दिया है. ग्रामीण क्षेत्रों में सांपों का आतंक पहले भी रहा है, लेकिन घर के अंदर बिस्तर तक पहुंचकर मासूम बच्चे को डसना अत्यंत दुर्लभ और भयावह है. घटना की खबर फैलते ही गांव में दहशत फैल गई. लोग रात में भी घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं. बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी सहमे हुए हैं. कई परिवारों ने रात में सोते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी शुरू कर दी है.

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