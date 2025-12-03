हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराबड़ी देवी को विधान परिषद में मिला ये पद, कौन होगा बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष?

राबड़ी देवी को विधान परिषद में मिला ये पद, कौन होगा बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष?

Bihar Politics: जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुने जाने वाले हैं. उन्होंने नामांकन दाखिल किया और कोई अन्य उम्मीदवार नहीं था.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 03 Dec 2025 06:59 PM (IST)
Preferred Sources

जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के वरिष्ठ नेता और सात बार के विधायक नरेंद्र नारायण यादव ने बुधवार (3 दिसंबर) को बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया. नामांकन की अंतिम तिथि समाप्त होने तक इस पद के लिए किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है. लिहाजा यादव का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है. उनके निर्विरोध निर्वाचन की औपचारिक घोषणा गुरुवार (4 दिसंबर) को की जाएगी.

विधायक नरेंद्र नारायण यादव लगातार दूसरी बार इस पद पर आसीन होंगे. विधानसभाध्यक्ष प्रेम कुमार ने उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए चार दिसंबर की तिथि निर्धारित की है. यादव 18वीं विधानसभा में ‘प्रोटेम स्पीकर’ की भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं और उनके ही नेतृत्व में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव सम्पन्न हुआ था.

इससे पहले वह 17वीं विधानसभा में 23 फरवरी 2024 को उपाध्यक्ष बने थे. अब 18वीं विधानसभा में भी उन्हें यह अवसर प्राप्त हो रहा है. वर्ष 2005 में नीतीश कुमार सरकार गठन के बाद वह पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें लगातार दूसरी बार इस पद के लिए चुना जा रहा है. सतरहवीं विधानसभा में 2024 में उन्हें महेश्वर हजारी के स्थान पर उपाध्यक्ष बनाया गया था. हजारी के नीतीश कुमार सरकार में मंत्री बनने के बाद यह पद रिक्त हुआ था. वह 2021 में उपाध्यक्ष बने थे.

पहली बार देवशरण सिंह हुए थे आसीन

नरेंद्र नारायण यादव स्वतंत्रता के बाद बिहार विधानसभा के 19वें उपाध्यक्ष होंगे. आजादी के बाद इस पद पर पहली बार देवशरण सिंह 24 अप्रैल 1946 को आसीन हुए थे और 31 मार्च 1952 तक इस पद पर रहे. स्वतंत्रता से पहले अब्दुल बारी 1937 से 1939 तक उपाध्यक्ष रहे थे.

राबड़ी देवी बनीं विधानपरिषद की नेता प्रतिपक्ष

इधर, बिहार विधानपरिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की वरिष्ठ नेता राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में आधिकारिक मान्यता प्रदान की. इसके साथ ही आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी को विरोधी दल का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया.

इन नियुक्तियों के साथ विधानमंडल के दोनों सदनों में विपक्ष की संगठनात्मक संरचना और मजबूत हो गई है. विपक्षी दलों का मानना है कि इससे सदन में उनकी भूमिका अधिक प्रभावी और समन्वित ढंग से निभाई जा सकेगी. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहले ही मान्यता दी जा चुकी है.

और पढ़ें
Published at : 03 Dec 2025 06:51 PM (IST)
Tags :
BIhar Politics Narendra Narayan Yadav BIHAR NEWS RABRI DEVI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ये लोग एटम बम से इतना नहीं डरते, जितना इस्लाम...' जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का बड़ा बयान
'ये लोग एटम बम से इतना नहीं डरते, जितना इस्लाम...' जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का बड़ा बयान
छत्तीसगढ़
Chhattisgarh: अंबिकापुर में कोयला खदान के विस्तार के विरोध में बवाल, पुलिस पर पथराव
छत्तीसगढ़: अंबिकापुर में कोयला खदान के विस्तार के विरोध में बवाल, पुलिस पर पथराव
क्रिकेट
IND vs SA 2nd ODI: कप्तान राहुल ने मचाई तबाही, विराट-गायकवाड़ का शतक; भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 का लक्ष्य
कप्तान राहुल ने मचाई तबाही, विराट-गायकवाड़ का शतक; भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 का लक्ष्य
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
Advertisement

वीडियोज

Silver ने बाजार में मचाया तूफान | Gold–Silver Record High Explained | Rupee Crash Impact| Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 Full Review | Price, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 Full Review | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing Date | Paisa Live
Sameer Anjaan Interview: Bollywood’s Music Industry, Fan के अनुभव पर खास बातचीत
Single Papa Interview: . Fear से Friendship तक Modern Parenting का Real Transformation
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ये लोग एटम बम से इतना नहीं डरते, जितना इस्लाम...' जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का बड़ा बयान
'ये लोग एटम बम से इतना नहीं डरते, जितना इस्लाम...' जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का बड़ा बयान
छत्तीसगढ़
Chhattisgarh: अंबिकापुर में कोयला खदान के विस्तार के विरोध में बवाल, पुलिस पर पथराव
छत्तीसगढ़: अंबिकापुर में कोयला खदान के विस्तार के विरोध में बवाल, पुलिस पर पथराव
क्रिकेट
IND vs SA 2nd ODI: कप्तान राहुल ने मचाई तबाही, विराट-गायकवाड़ का शतक; भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 का लक्ष्य
कप्तान राहुल ने मचाई तबाही, विराट-गायकवाड़ का शतक; भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 का लक्ष्य
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
बॉलीवुड
Year Ender 2025: बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
न्यूज़
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
जनरल नॉलेज
केमिकल या पानी...दिल्ली की हवा को साफ करने में कौन ज्यादा असरदार, रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा
केमिकल या पानी...दिल्ली की हवा को साफ करने में कौन ज्यादा असरदार, रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा
हेल्थ
लंबे समय से बना हुआ है पीठ दर्द तो न मान बैठना थकान, हो सकता इस खतरनाक कैंसर का इशारा
लंबे समय से बना हुआ है पीठ दर्द तो न मान बैठना थकान, हो सकता इस खतरनाक कैंसर का इशारा
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget