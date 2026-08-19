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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपुरानी रंजिश में खूनी खेल! दादा-पोती को मार डाला, बेटा घायल

पुरानी रंजिश में खूनी खेल! दादा-पोती को मार डाला, बेटा घायल

Muzaffarpur News In Hindi: मुजफ्फरपुर में रिश्तेदारों ने दादा-पोती की हत्या कर दी. हादसे में बेटा भी गंभीर घायल हुआ है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written By : अभिषेक कुमार, बिहार |  Updated at : 19 Aug 2026 01:02 PM (IST)
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बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. साहेबगंज थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर रिश्तेदारों के बीच हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. आरोप है कि घर में घुसकर किए गए हमले में दादा और उसकी 9 वर्षीय पोती की मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.

घटना मंगलवार देर शाम साहेबगंज थाना रोड इलाके की है. मृतक की पहचान 60 वर्षीय भोला अंसारी के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, भोला अंसारी अपनी 9 वर्षीय पोती अनब खातून के साथ घर के कमरे में सो रहे थे. इसी दौरान आरोप है कि साहेबगंज थाना रोड निवासी बशीर मियां का 27 वर्षीय पुत्र अलताब आलम घर में घुस गया और हमला कर दिया. हमले में भोला अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे भोला अंसारी के 35 वर्षीय बेटे मोहम्मद शमीम अंसारी भी गंभीर रूप से घायल हो गए.

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अस्पताल पहुंचने से पहले पोती ने तोड़ा दम

हमले में घायल हुई 9 वर्षीय अनब खातून को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया. घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है.

आरोपी पक्ष का युवक भी घायल

घटना में आरोपी अलताब आलम के भी घायल होने की बात सामने आई है. पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों के घायलों को इलाज के लिए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SKMCH) में भर्ती कराया गया है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हमला किस परिस्थिति में हुआ और इसमें कितने लोग शामिल थे.

पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह

ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि दोनों रिश्तेदारों के बीच लंबे समय से पुरानी रंजिश चली आ रही थी. इसी विवाद को लेकर यह घटना हुई है. उन्होंने बताया कि इस हमले में एक ही परिवार के दो लोगों की हत्या हुई है, जबकि एक सदस्य घायल है. आरोपी पक्ष का एक व्यक्ति भी घायल हुआ है. पुलिस ने मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है.

पुलिस कर रही सभी पहलुओं की जांच

ग्रामीण एसपी ने कहा कि पुलिस घटना की जांच सभी पहलुओं से कर रही है. हत्या के पीछे की वजह, घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका और पूरे विवाद की जानकारी जुटाई जा रही है. फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है. घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और पीड़ित परिवार में मातम पसरा हुआ है.

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Published at : 19 Aug 2026 01:02 PM (IST)
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