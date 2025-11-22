मुजफ्फरपुर: शादी का झांसा देकर लाखों की ठगी और यौन शोषण, जांच में जुटी पुलिस

मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र की एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर सिकंदरपुर के एक युवक द्वारा कथित तौर पर यौन शोषण करने और लाखों रुपये की ज्वेलरी व नकदी ठगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी के खिलाफ सिकंदरपुर थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है.

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि करीब पांच साल पहले उसकी दोस्ती आरोपी युवक से फेसबुक के जरिए हुई थी. यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. आरोपी ने उसे शादी का लालच देकर एक किराए के कमरे में अपनी पत्नी की तरह रखने लगा और लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा.

होटल ले जा कर किया शोषण

पीड़िता के अनुसार, इस दौरान आरोपी ने उससे लाखों रुपये से अधिक की सोने-चांदी की ज्वेलरी और नकदी भी ठग ली. जब भी पीड़िता शादी की बात करती थी, तो वह टालमटोल करता था. पीड़िता ने बताया कि 10 नवंबर 2025 को आखिरी बार आरोपी उसे एक होटल ले गया और उसका शोषण किया.

शादी से इनकार, मारपीट और धमकी

जब पीड़िता ने उससे शादी की जिद की, तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया. विरोध करने पर युवक ने पीड़िता के साथ बेरहमी से मारपीट की, उसका मोबाइल तोड़ दिया और उस पर होटल चलाने का दबाव भी बनाया.

पीड़िता को 4 अगस्त को पता चला कि आरोपी कहीं और शादी करने जा रहा है. हालांकि, आरोपी ने एक बार फिर शादी का वादा किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने अपने दोस्त के मोबाइल से मैसेज भेजकर शादी से इनकार कर दिया.

पुलिस कर रही त्वरित कार्रवाई

पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ टाउन वन सुरेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई तेज कर दी गई है. सुरेश कुमार, एसडीपीओ टाउन वन, मुजफ्फरपुर ने कहा, "मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी है. इस मामले में पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है और आरोपी के खिलाफ जांच किया जा रहा है. दोष पाए जाने पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा." पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश कर रही है और बयान व साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.