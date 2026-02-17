मुजफ्फरपुर में साइबर फ्रॉड केस की जांच पड़ी भारी, आरोपी ने ASI विवेक कुमार को मारी गोली

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मंगलवार (17 फरवरी) को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब शहर के बेला थाना क्षेत्र स्थित बेला साईं मंदिर के पास अपराधियों की तलाश में पहुंचे एक एएसआई को गोली मार दी गई. जानकारी के अनुसार पुलिस टीम साइबर फ्रॉड से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में पप्पू कुमार नामक आरोपी की तलाश कर रही थी. इसी क्रम में एएसआई विवेक कुमार मौके पर पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि आरोपी ने पुलिस टीम को देखते ही फायरिंग कर दी, जिसमें एएसआई विवेक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

एएसआई की हालत गंभीर, इलाज के लिए मां जानकी अस्पताल में किया भर्ती

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. तत्काल कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई. घायल एएसआई को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. एएसआई की पहचान छपरा जिले के निवासी विवेक कुमार के रूप में हुई है, जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर में पदस्थापित हैं. उन्हें बेहतर इलाज के लिए शहर के मां जानकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है.

त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पप्पू कुमार गिरफ्तार

घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो बदमाश भाग रहा था उसको गोली मारी है. जिसमें पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में मुख्य आरोपी पप्पू कुमार घायल हुआ और इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है और मामले की गहन जांच जारी है. इस संबंध में डीआईजी चंदन कुशवाहा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही आवश्यक कदम उठाए गए हैं. उन्होंने पुष्टि की कि एएसआई विवेक कुमार को गोली लगी है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.