Muzaffarpur Election Result: मुजफ्फरपुर की 11 सीटों का चुनावी परिणाम, NDA और महागठबंधन में किसके खाते में आई कौन सी सीट?
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं. इन सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला माना जा रहा था. चलिए जानते हैं सभी 11 सीटों पर क्या रहा चुनावी परिणाम.
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी हो चुके हैं. बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार सत्ता में वापसी कर चुकी है और महागठबंधन को तगड़ा नुकसान हुआ है. चुनाव परिणाम जारी होने के बाद लोगों की दिलचस्पी अपने-अपने जिलों की विधानसभा सीटों के चुनावी परिणामों पर है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की 11 विधानसभा सीटों का हाल.
मुजफ्फरपुर में कौन सी सीट पर क्या रही स्थिति
मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला. हालांकि, मुजफ्फरपुर की ज्यादातर सीटों पर एनडीए को जीत दर्ज हुई है.
- औराई - वहीं मुजफ्फरपुर की औराई विधानसभा सीट से बीजेपी की राम निषाद को कुल 1,04085 वोट मिले हैं. वहीं इस सीट से वीआईपी पार्टी के भोगेंद्र साहनी 57,206 वोटों से हार गए हैं.
- गायघाट- गायघाट से जनता दल की कोमल सिंह ने 1,08,104 वोटों से जीत दर्ज की है. वही इस सीट पर कोमल सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के निरंजन राॅय को 23417 वोटों से हराया है.
- मीनापुर- मीनापुर से भी जनता दल के अजय कुमार ने 34238 वोटों से जीत दर्ज की है, जबकि इस सीट से राष्ट्रीय जनता दल के राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव की हार हुई है.
- बोचहा- बोचहा विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से बेबी कुमारी ने भारी मतों से जीत दर्ज की है. वही इस सीट पर बेबी कुमारी ने राष्ट्रीय जनता दल के अमर कुमार पासवान को हराया है.
- सकरा- सकरा सीट से भी जनता दल के आदित्य कुमार ने भारी मतों से जीत दर्ज की है और उन्होंने कांग्रेस के उमेश कुमार राम को 15050 वोटों से हराया है.
- कुरहनी- मुजफ्फरपुर की कितनी सीट से भी भारतीय जनता पार्टी के केदार पी.डी. गुप्ता ने भारी मतों से जीत दर्ज की है और इस सीट पर केदार पी.डी. गुप्ता ने राष्ट्रीय जनता दल के सुनील कुमार सुमन को हराया है.
- कांति- कांति में सभी राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और यहां पर जनता दल के अजीत कुमार ने जीत दर्ज की है. अजीत कुमार ने कांति सीट पर मोहम्मद इसराइल मंसूरी को हराया है.
- पारु- मुजफ्फरपुर की पारु सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के शंकर प्रसाद ने जीत दर्ज की है. इस सीट पर शंकर प्रसाद ने 28827 वोटों से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मदन चौधरी को हराया है.
- बरूराज- बरूराज सीट पर भी बीजेपी के अरुण कुमार सिंह ने 29052 वोटों से जीत दर्ज की. वहीं इस सीट पर वीआईपी पार्टी के राकेश कुमार की भारी मतों से हार हुई है.
- साहेबगंज- मुजफ्फरपुर की साहेबगंज सीट से भी बीजेपी के राजु कुमार सिंह ने 13,522 वोटों से जीत दर्ज की. वहीं इस सीट पर राजू सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के पृथ्वी नाथ राय को भारी मतों से हराया है.
