समस्तीपुर जिले में अपराधियों का खौफ एक बार फिर सामने आया है. तीन दिनों के भीतर यहां गोलीबारी की घटनाओं में तीन लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें एक मासूम बच्चा भी शामिल है. ताजा घटना गुरुवार (25 सितंबर) देर शाम उजियारपुर थाना क्षेत्र के सातनपुर गांव की है, जहां करिहारा पंचायत के मुखिया मनोरंजन गिरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

जानकारी के अनुसार, मुखिया मनोरंजन गिरी गांव के पास पानी टंकी के समीप मौजूद थे. तभी अज्ञात अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाते हुए गोली चला दी. घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण जुट गए.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही दलसिंहसराय एसडीपीओ विवेक कुमार शर्मा और उजियारपुर थाना पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने वहां से कई खोखा बरामद किया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. एफएसएल टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है, ताकि वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा सके. अधिकारियों ने कहा कि अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है.

विक्रम गिरी हत्याकांड में मुख्य आरोपी थे मनोरंजन गिरी

बताया जाता है कि मनोरंजन गिरी पिछले दो कार्यकाल से लगातार करिहारा पंचायत के मुखिया थे और इलाके में उनकी दबंग छवि थी. हालांकि वे अक्सर विवादों में भी रहते थे. हाल ही में उजियारपुर में हुए विक्रम गिरी हत्याकांड में मनोरंजन गिरी को मुख्य आरोपी बताया गया था. उस घटना के बाद से ही वह फरार चल रहे थे.

मनोरंजन गिरी की हत्या से इलाके में दहशत

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, उनके खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे. बावजूद इसके, क्षेत्र में वे अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए हुए थे. गुरुवार की घटना को लेकर पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या यह किसी पुरानी रंजिश का नतीजा है या फिर विक्रम गिरी हत्याकांड से जुड़ा हुआ है.

हत्या की इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. लोग खुलेआम हो रही इन आपराधिक घटनाओं से भयभीत हैं. तीन दिनों में तीन हत्याओं ने समस्तीपुर जिले की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस के लिए यह मामला न सिर्फ संवेदनशील है बल्कि अपराधियों की पकड़ बड़ी चुनौती भी है.