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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के पोस्टर हटाए जाने पर मुकेश सहनी की पहली प्रतिक्रिया, 'BJP की मंशा…'

नीतीश कुमार के पोस्टर हटाए जाने पर मुकेश सहनी की पहली प्रतिक्रिया, 'BJP की मंशा…'

Bihar New CM: मुकेश सहनी ने कहा कि चुनाव में '25 से 30 फिर से नीतीश' का नारा लगाया गया था, बीजेपी इसे भूल गई है. अपराधियों का वर्चस्व कायम है, लेकिन सत्ताधारी दल के लोग सरकार बनाने में जुटे हुए हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 13 Apr 2026 05:51 PM (IST)
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बिहार में नई सरकार के गठन से पहले पोस्टर हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है. '2025 से 30 फिर से नीतीश' सहित कई पोस्टर जेडीयू दफ्तर से हटा दिए गए हैं. इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है. महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की इस पर प्रतिक्रिया आई है. 

सोमवार (13 अप्रैल, 2026) को बयान जारी करते हुए सहनी ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार निशाना साधा. कहा कि अभी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी नहीं दिया है, लेकिन जेडीयू कार्यालय से उनके नाम के कई पोस्टर हटाए जाने लगे. उन्होंने दावा किया कि अभी जो नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं वे लोग भी कुछ दिनों में नीतीश कुमार को भूल जाएंगे.

'बीजेपी नहीं चाहती थी नीतीश कुमार बनें मुख्यमंत्री'

वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बताया कि बीजेीप की मंशा चुनाव के समय ही स्पष्ट थी कि वह नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनें. विरोध के कारण वह ऐसा नहीं कर सकी. आज जब मौका मिला तो नीतीश कुमार को जबरन राज्यसभा भेजा जा रहा है.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले भावुक हुए जीतन राम मांझी, कहा- 'आपके इस ख्वाब ने…'

बीजेपी ने बिहार को बर्बाद कर दिया: सहनी

सहनी ने कहा कि चुनाव में '25 से 30 फिर से नीतीश' का नारा लगाया गया था. अब बीजेपी इसे भूल गई है. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बिहार को बर्बाद कर दिया. आज बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमरा गई है. अपराधियों का वर्चस्व कायम है, लेकिन सत्ताधारी दल के लोग सरकार बनाने में जुटे हुए हैं. दूसरी तरफ जेडीयू अब पार्टी ही नहीं रही. बीजेपी इसे बर्बाद करने पर आमादा है.

मुकेश सहनी ने कहा कि एनडीए के नेताओं ने विधानभा चुनाव में कई वादे किए थे, लेकिन आज तक वे पूरे नहीं हुए हैं. सत्ताधारी दल के लोग सरकार-सरकार खेल रहे हैं. विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नाम पर जनादेश मिला था, लेकिन अब बीजेपी सत्ता में आने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है.

यह भी पढ़ें- बिहार: BJP के पुराने नेता, संघ से जुड़े रहे, शिवराज सिंह चौहान को क्यों बनाया गया पर्यवेक्षक?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 13 Apr 2026 05:49 PM (IST)
Tags :
Mukesh Sahani Nitish Kumar Bihar New CM BIHAR NEWS
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