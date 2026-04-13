नीतीश कुमार के पोस्टर हटाए जाने पर मुकेश सहनी की पहली प्रतिक्रिया, 'BJP की मंशा…'

बिहार में नई सरकार के गठन से पहले पोस्टर हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है. '2025 से 30 फिर से नीतीश' सहित कई पोस्टर जेडीयू दफ्तर से हटा दिए गए हैं. इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है. महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की इस पर प्रतिक्रिया आई है.

सोमवार (13 अप्रैल, 2026) को बयान जारी करते हुए सहनी ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार निशाना साधा. कहा कि अभी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी नहीं दिया है, लेकिन जेडीयू कार्यालय से उनके नाम के कई पोस्टर हटाए जाने लगे. उन्होंने दावा किया कि अभी जो नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं वे लोग भी कुछ दिनों में नीतीश कुमार को भूल जाएंगे.

'बीजेपी नहीं चाहती थी नीतीश कुमार बनें मुख्यमंत्री'

वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बताया कि बीजेीप की मंशा चुनाव के समय ही स्पष्ट थी कि वह नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनें. विरोध के कारण वह ऐसा नहीं कर सकी. आज जब मौका मिला तो नीतीश कुमार को जबरन राज्यसभा भेजा जा रहा है.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले भावुक हुए जीतन राम मांझी, कहा- 'आपके इस ख्वाब ने…'

बीजेपी ने बिहार को बर्बाद कर दिया: सहनी

सहनी ने कहा कि चुनाव में '25 से 30 फिर से नीतीश' का नारा लगाया गया था. अब बीजेपी इसे भूल गई है. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बिहार को बर्बाद कर दिया. आज बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमरा गई है. अपराधियों का वर्चस्व कायम है, लेकिन सत्ताधारी दल के लोग सरकार बनाने में जुटे हुए हैं. दूसरी तरफ जेडीयू अब पार्टी ही नहीं रही. बीजेपी इसे बर्बाद करने पर आमादा है.

मुकेश सहनी ने कहा कि एनडीए के नेताओं ने विधानभा चुनाव में कई वादे किए थे, लेकिन आज तक वे पूरे नहीं हुए हैं. सत्ताधारी दल के लोग सरकार-सरकार खेल रहे हैं. विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नाम पर जनादेश मिला था, लेकिन अब बीजेपी सत्ता में आने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है.

यह भी पढ़ें- बिहार: BJP के पुराने नेता, संघ से जुड़े रहे, शिवराज सिंह चौहान को क्यों बनाया गया पर्यवेक्षक?