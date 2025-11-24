CM नीतीश का नाम लेकर मुकेश सहनी का बड़ा बयान, 'बहुत जल्द...', तेजस्वी यादव पर भी बोले

बिहार में गृह विभाग बीजेपी के पास जाने के बाद से सियासी बयानबाजी तेज है. इस पर अब वीआईपी चीफ मुकेश सहनी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने दावा किया कि सिर्फ नाम के लिए नीतीश कुमार को बीजेपी ने आगे रखा था. अभी तो गृह मंत्रालय छीना गया है और बहुत जल्द ही सीएम की कुर्सी भी भारतीय जनता पार्टी छीन लेगी. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी यहां पर किसी और को बैठाने का काम करेगी.

बिहार में पहली बार बीजेपी को गृह विभाग मिला

गौरतलब है कि बिहार में नीतीश कुमार के सीएम बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि गृह विभाग उनके पास नहीं है. पिछले 20 सालों के शासन में गृह विभाग हमेशा से नीतीश कुमार के पास ही रहा है. लेकिन इस बार जब एनडीए की नई सरकार बनी तो गृह विभाग बीजेपी के पास गया. बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग की कमान सौंपी गई. बिहार में पहली बार बीजेपी का कोई नेता गृह मंत्री बना है.

इस बंटवारे के बाद से ही विपक्ष बीजेपी पर निशाना साध रहा है. विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को आने वाले समय में हटा देगी. हालांकि, एनडीए के दलों का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बेबुनियाद बातों को हवा दे रही है.

तेजस्वी यादव को लेकर क्या बोले मुकेश सहनी?

वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के मीडिया से मुखातिब न होने पर उन्होंने कहा, "आएंगे-आएंगे. बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आएंगे." मुकेश सहनी ने पटना में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ये बात कही.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया था. लेकिन उनकी पार्टी को एक भी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई. बिहार की 12 सीटों पर वीआईपी ने उम्मीदवार उतारे थे.