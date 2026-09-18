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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहारवासी ध्यान दें! मोकामा के राजेंद्र पुल पर 16 दिन नहीं चलेगी ट्रेन, इन गाड़ियों के रूट बदले

बिहारवासी ध्यान दें! मोकामा के राजेंद्र पुल पर 16 दिन नहीं चलेगी ट्रेन, इन गाड़ियों के रूट बदले

बिहार के मोकामा में राजेंद्र पुल पर 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रेल परिचालन बंद रहेगा. नए डबल लाइन पुल को जोड़ने के काम के चलते रेलवे ने 383 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 18 Sep 2026 12:45 PM (IST)
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बिहार के मोकामा में राजेंद्र रेल पुल से जुड़ी बड़ी खबर है. नए डबल लाइन रेल पुल को मौजूदा रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए रेलवे 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक नॉन इंटरलॉकिंग और तकनीकी काम करेगा. इस दौरान राजेंद्र पुल पर रेल आवागमन बंद रहेगा. रेलवे ने इस अवधि में 383 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है. यात्रियों को सफर से पहले अपनी ट्रेन का नया रूट और ट्रेन की स्थिति जरूर जांचने की सलाह दी गई है.

दानापुर रेल मंडल के मोकामा में पुराने राजेंद्र पुल के समानांतर नए डबल लाइन रेल पुल का निर्माण किया गया है. अब इसे रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्री-नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा. इसके तहत हाथीदह जंक्शन, टाल जंक्शन, रामपुर डुमरा, बरौनी जंक्शन और दिनकर ग्राम सिमरिया समेत महत्वपूर्ण स्टेशनों के नेटवर्क को जोड़ा जाएगा.

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19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक असर

रेलवे के मुताबिक 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलने वाले इस काम के कारण राजेंद्र पुल पर ट्रेन परिचालन प्रभावित रहेगा. इस दौरान संबंधित स्टेशनों पर कई ट्रेनों का ठहराव भी नहीं होगा. रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 383 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव की जानकारी जारी की है.

383 ट्रेनों के रूट में बदलाव

नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कई ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग से चलाया जाएगा. कुछ ट्रेनों के परिचालन में बदलाव, शॉर्ट टर्मिनेशन या अन्य तकनीकी व्यवस्था भी की जा सकती है. ऐसे में यात्रियों को टिकट बुकिंग या यात्रा से पहले रेलवे की ओर से जारी अपडेट जरूर देखना होगा. इससे स्टेशन पहुंचने के बाद अचानक होने वाली परेशानी से बचा जा सकेगा.

1700 करोड़ की लागत से बना है पुल

नया डबल लाइन रेल ब्रिज करीब 1700 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है. इसके शुरू होने के बाद इस रेलखंड की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है. नए पुल पर ट्रेनें 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकेंगी. उम्मीद है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में तकनीकी काम पूरा होने के बाद पुल का उद्घाटन किया जा सकता है.

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About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
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Published at : 18 Sep 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
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