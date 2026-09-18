मोतिहारीः शिक्षक शमशाद की मौत के बाद हंगामा, पूर्व प्रमुख पर हत्या का आरोप

बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में एक सरकारी शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बंजरिया थाना क्षेत्र के सिसवा पूर्वी से गुरुवार (17 सितंबर 2026) को लापता हुए 45 वर्षीय शिक्षक शमशाद आलम का शव करीब पांच घंटे बाद इलाके के जंगल से बरामद होने की बात सामने आई है. मृतक के शरीर पर चोट के कई निशान बताए जा रहे हैं. घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने देर रात तक सदर अस्पताल के बाहर सड़क जाम कर विरोध जताया. हत्या कांड का मुख्य आरोपी सबीर गिरफ्तार हो गया है, जबकि पूर्व प्रमुख जफीर आजाद उर्फ चमन फरार है. उस पर पुलिस ने 20 हजार का इनाम घोषित किया है.

मृतक की पहचान सिसवा सहवाद टोला निवासी शमशाद आलम के रूप में हुई है. वह सिसवा उर्दू स्कूल में शिक्षक थे. परिजनों के अनुसार, गुरुवार को स्कूल से घर लौटने के दौरान वह अचानक लापता हो गए. करीब पांच घंटे तक उनका पता नहीं चला, जिसके बाद परिजन उनकी तलाश में जुट गए. बाद में उनका शव मिलने की सूचना सामने आई.

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पूर्व प्रमुख और समर्थकों पर गंभीर आरोप

मृतक के पिता मो. रफीस और अन्य परिजनों ने बंजरिया प्रखंड के पूर्व प्रमुख चमन और उनके समर्थकों पर शिक्षक को रास्ते से ले जाकर मारपीट करने और हत्या करने का आरोप लगाया है. परिजनों का दावा है कि शमशाद का पूर्व प्रमुख से मनरेगा के तहत मिट्टी कटाई को लेकर पुराना विवाद चल रहा था. शमशाद ने इस संबंध में प्रशासन से शिकायत भी की थी.

शव मिलने के बाद ग्रामीणों का प्रदर्शन

शिक्षक की मौत की खबर फैलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. रात करीब 11 बजे तक लोगों ने सदर अस्पताल के गेट के सामने शव रखकर सड़क जाम किया. ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि लापता शिक्षक की तलाश को लेकर समय पर गंभीरता नहीं दिखाई गई. फिलहाल गांव में पुलिस की टीम मौजूद है. शांति व्यवस्था बनी हुई है.

पुलिस जांच और पोस्टमार्टम से खुलेगा राज

मृतक की पत्नी ने भी पति की हत्या का आरोप लगाया है और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है. घटना को लेकर पुलिस की जांच जारी है. शव के पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच से मौत की वजह तथा शरीर पर मिले चोट के निशानों की प्रकृति स्पष्ट होने की उम्मीद है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शिक्षक की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसमें किसकी भूमिका थी.

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