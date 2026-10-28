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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar MLC Election Results: एमएलसी चुनाव में किसने मारी बाजी? पटना से दरभंगा तक जानें पूरा अपडेट

Bihar MLC Election Results: एमएलसी चुनाव में किसने मारी बाजी? पटना से दरभंगा तक जानें पूरा अपडेट

Bihar MLC Election Results: बिहार MLC चुनाव में दरभंगा शिक्षक सीट पर जन सुराज, तिरहुत में BJP और सारण में निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की. पटना समेत कई सीटों पर मतगणना के दौरान मुकाबला जारी रहा.

Written By : एबीपी बिहार डेस्क |  Updated at : 28 Oct 2026 07:40 AM (IST)
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बिहार विधान परिषद (MLC) चुनाव की मतगणना के दौरान अलग-अलग सीटों से दिलचस्प नतीजे और रुझान सामने आए हैं. दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जन सुराज के उम्मीदवार सुरेश प्रसाद राय ने जीत दर्ज की है. वहीं, तिरहुत शिक्षक सीट पर बीजेपी के नरेंद्र प्रताप सिंह और सारण शिक्षक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार राहुल राज ने जीत हासिल की है. दूसरी ओर, पटना और दरभंगा की स्नातक सीटों पर मतगणना के दौरान उम्मीदवारों के बीच मुकाबला जारी है.

दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज के उम्मीदवार सुरेश प्रसाद राय ने 324 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है. उनकी जीत के बाद पार्टी समर्थकों में उत्साह का माहौल है. इस सीट पर जीत जन सुराज के लिए अहम उपलब्धि मानी जा रही है.

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वहीं, दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चौथे राउंड की मतगणना के बाद बीजेपी के सर्वेश सिंह 1,417 वोटों से आगे चल रहे हैं. सर्वेश सिंह को 7,371 वोट मिले हैं, जबकि आरजेडी के अनिल झा को 5,954 वोट प्राप्त हुए हैं. जन सुराज के इम्तियाज नूरानी 3,664 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं.

पटना स्नातक सीट पर नीरज कुमार आगे

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम वरीयता के वोटों की गिनती के दौरान जेडीयू के नीरज कुमार ने बढ़त बना रखी है. वह आरजेडी समर्थित उम्मीदवार दिलीप से करीब 2,300 वोटों से आगे बताए जा रहे हैं.

वहीं, अनंत सिंह समर्थित जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह तीसरे स्थान पर हैं. हालांकि, यह प्रथम वरीयता के वोटों की गिनती का अपडेट है. अंतिम नतीजे के लिए मतगणना पूरी होने का इंतजार करना होगा.

पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आरजेडी समर्थित उम्मीदवार डॉ. संजीव कुमार आगे चल रहे हैं. उपलब्ध अपडेट के मुताबिक, उन्होंने 534 वोटों की बढ़त बना रखी है. इस सीट पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार नवल किशोर यादव पीछे चल रहे हैं. नवल किशोर यादव पिछले 36 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं.

तिरहुत शिक्षक सीट पर बीजेपी की जीत

तिरहुत शिक्षक MLC सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की है. उन्हें कुल 2,945 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार भूषण झा को 2,351 वोट प्राप्त हुए. इस तरह नरेंद्र प्रताप सिंह ने 594 वोटों के अंतर से जीत हासिल की.

वहीं, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पांच राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार वंशीधर ब्रजवासी आगे चल रहे हैं. उन्हें 11,510 वोट मिले हैं, जबकि जेडीयू के अभिषेक झा को 9,943 वोट प्राप्त हुए हैं. वंशीधर ब्रजवासी 1,567 वोटों से आगे हैं. आरजेडी की रश्मि विनायक गौतम को 8,257 और जन सुराज के बी. मोहन को 1,196 वोट मिले हैं.

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सारण शिक्षक सीट पर निर्दलीय राहुल राज जीते

सारण शिक्षक MLC सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार राहुल राज ने जीत दर्ज की है. जानकारी के मुताबिक, उन्होंने 1,815 वोटों के अंतर से जीत हासिल की. उन्हें कुल 4,827 वोट मिले.

कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के आगे होने की जानकारी मिली है. हालांकि, उपलब्ध अपडेट में उम्मीदवार का नाम, वोटों की संख्या और बढ़त का अंतर नहीं बताया गया है.

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Published at : 28 Oct 2026 07:40 AM (IST)
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