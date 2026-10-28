Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar MLC चुनाव: JDU के नीरज कुमार का अनंत सिंह पर तंज, 'खुद जमानत पर हैं और जमानत जब्त की बात कर रहे'

Bihar MLC चुनाव: JDU के नीरज कुमार का अनंत सिंह पर तंज, 'खुद जमानत पर हैं और जमानत जब्त की बात कर रहे'

बिहार विधान परिषद चुनाव में पटना स्नातक सीट से नीतीश कुमार के उम्मीदवार नीरज कुमार ने जीत हासिल की है. उन्होंने अनंत सिंह पर निशाना साधा. नीरज ने इसे एनडीए की जीत बताया और विरोधियों पर तंज कसा.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 28 Oct 2026 08:56 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधान परिषद चुनाव परिणाम धीरे-धीरे सामने आने लगे हैं. पटना की स्नातक सीट से नीतीश कुमार के उम्मीदवार नीरज सिंह ने जीत हासिल की है. फिलहाल औपचारिक ऐलान बाकी है. इस बीच नीरज कुमार ने अपनी जीत का आश्वासन देते हुए नीतीश कुमार और निशांत कुमार का धन्यवाद अदा किया और अपनी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया. वहीं, नीरज कुमार ने निष्कासित विधायक अनंत सिंह पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, "जो खुद जमानत पर हैं वो जमानत जब्त की बात कर रहे हैं." इतना ही नहीं, नीरज ने अनंत सिंह की ही जुबान में कहा, "ए गुंजन मिठाईया ले जाओ."

नीरज कुमार ने इस जीत को कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और एनडीए की जीत बताया. वहीं, नीरज के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया. विरोधियों पर तंज कसते हुए नीरज बोले, "जो मिठाई विरोधियों ने बनाई थई उनमें नमक था." इसी के साथ उन्होंने एनडीए के सभी घटक दलों का धन्यवाद किया. 

यह भी पढ़ें: Bihar MLC Election Results: एमएलसी चुनाव में किसने मारी बाजी? पटना से दरभंगा तक जानें पूरा अपडेट

नीरज कुमार का चौथा चुनाव

जानकारी के लिए बता दें कि पटना ग्रेजुएट एमएलसी सीट हॉट सीट मानी जाती है. इस सीट पर प्रथम वरीयता में जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार 2200 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे थे. इस दौरान उन्होंने भरोसा जताया था कि चुनाव आयोग की तय प्रक्रिया के अनुसार दूसरी प्राथमिकता (सेकंड प्रेफरेंस) के वोटों की गिनती में भी वो आगे ही रहेंगे. नीरज कुमार ने कहा, "यह मेरा चौथा चुनाव था, इसलिए जाहिर है कि कई चुनौतियां भी थीं. इन चुनौतियों के बावजूद, पार्टी कार्यकर्ताओं के प्यार और समर्पण के लिए धन्यवाद."

'ईर्ष्या का पात्र बनूंगा, दया का नहीं'- नीरज कुमार

नीरज कुमार ने कहा, "नीतीश कुमार का आशीर्वाद और सम्राट-निशांत की जोड़ी ने एक नई विवरचना को तोड़ा है. इसके लिए नेतृत्व के प्रति आभार." जीत के बाद नीरज कुमार ने कहा, "मनुष्य को ईर्ष्या का पात्र बनना चाहिए, दया का पात्र नहीं. मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं. न मेरे पास धनबल है न ही बाहुबल, लेकिन कार्यकर्ता बल हमसे ज्यादा किसी के पास नहीं."

यह भी पढ़ें: कौन हैं राहुल राज? NDA के बागी, आनंद मोहन का समर्थन, सारण से निर्दलीय जीते

About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
Read More
Published at : 28 Oct 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
JDU Anant Singh Neeraj Kumar Patna News Jan Suraaj BIHAR NEWS Bihar MLC Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar MLC Election Results Live: पटना शिक्षक सीट पर 30 साल बाद हारी BJP, राजद के संजीव सिंह ने हासिल की जीत
Live: पटना शिक्षक सीट पर 30 साल बाद हारी BJP, राजद के संजीव सिंह ने हासिल की जीत
बिहार
Bihar MLC Election Results: एमएलसी चुनाव में किसने मारी बाजी? पटना से दरभंगा तक जानें पूरा अपडेट
बिहार विधान परिषद चुनाव में किसने मारी बाजी? पटना से दरभंगा तक जानें पूरा अपडेट
बिहार
कौन हैं राहुल राज? NDA के बागी, आनंद मोहन का समर्थन, सारण से निर्दलीय जीते
कौन हैं राहुल राज? NDA के बागी, आनंद मोहन का समर्थन, सारण से निर्दलीय जीते
बिहार
पटना MLC चुनाव: नीरज कुमार को बढ़त, ताव में आए अनंत सिंह, कह दी ऐसी बात
पटना MLC चुनाव: नीरज कुमार को बढ़त, ताव में आए अनंत सिंह, कह दी ऐसी बात
Advertisement

वीडियोज

Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP
Bharat Ki Baat: SIR संग्राम का 'दिवाली धमाका' बाकी! | Gyanesh Kumar | Supreme Court | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: CEC पर कब थमेगा घमासान? SIR का सटीक विश्लेषण!| Rahul | Akhilesh Yadav | MLC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ब्राजील चुनाव हारते ही देश छोड़कर US भागे फ्लावियो बोल्सोनारो, लूला बोले- 'शर्मनाक'
ब्राजील चुनाव हारते ही देश छोड़कर US भागे फ्लावियो बोल्सोनारो, लूला बोले- 'शर्मनाक'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी MLC चुनाव मतगणना जारी, मेरठ और बरेली में BJP जीती, वाराणसी में सपा का परचम
यूपी MLC चुनाव मतगणना जारी, मेरठ और बरेली में BJP जीती, वाराणसी में सपा का परचम
विश्व
क्या ट्रंप की पार्टी चुनाव में खो देगी बहुमत? सामने आए सट्टेबाजी मार्केट के आंकड़े
क्या ट्रंप की पार्टी चुनाव में खो देगी बहुमत? सामने आए सट्टेबाजी मार्केट के आंकड़े
बॉलीवुड
आयुष्मान खुराना की 'उड़ता तीर' की 5वें दिन घटी कमाई, लेकिन 'पेद्दी' का तोड़ दिया रिकॉर्ड
'उड़ता तीर' की 5वें दिन घटी कमाई, लेकिन 'पेद्दी' का तोड़ दिया रिकॉर्ड
आईपीएल 2026
WPL 2027 ऑक्शन में सबसे महंगे बिक सकते हैं ये 3 खिलाड़ी, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड
WPL 2027 ऑक्शन में सबसे महंगे बिक सकते हैं ये 3 खिलाड़ी, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड
महाराष्ट्र
Maharashtra MLC Election Result LIVE: 3 सीटों पर MVA की बढ़त, दो पर महायुति आगे
LIVE: महाराष्ट्र MLC चुनाव की 3 सीटों पर MVA की बढ़त, दो पर महायुति आगे
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ खरगे के घर पर अब INDIA गठबंधन लाएगा 'महाभियोग', जानें प्लान
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ खरगे के घर पर अब INDIA गठबंधन लाएगा 'महाभियोग', जानें प्लान
जनरल नॉलेज
दुनिया की सबसे कड़क शराब में 96% अल्कोहल, क्या इसे सीधे पी सकते हैं?
दुनिया की सबसे कड़क शराब में 96% अल्कोहल, क्या इसे सीधे पी सकते हैं?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget