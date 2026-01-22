महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता यशवंत किल्लेदार ने कहा है कि उनकी पार्टी मुंबई में बिहार भवन के निर्माण की अनुमति नहीं देगी. नवनिर्वाचित पार्षद किल्लेदार उन खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि बिहार सरकार महाराष्ट्र की राजधानी में 30 मंजिला एक इमारत का निर्माण कर रही है जिसमें कैंसर रोगियों के लिए 240 बिस्तरों वाली एक डॉरमेटरी भी होगी.

राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे अपने उग्र उत्तर भारतीय विरोधी रुख के लिए जानी जाती है. किल्लेदार ने कहा, "हम यहां इसके निर्माण की अनुमति नहीं देंगे. महाराष्ट्र में किसानों की समस्या है, स्कूली शिक्षा महंगी हो गई है, महंगाई है, बेरोजगारी है. इन समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय, 314 करोड़ रुपये बिहार भवन के निर्माण में खर्च किए जाएंगे. अगर आप कैंसर रोगियों (बिहार से आने वाले) के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वह पैसा बिहार में ही क्यों नहीं खर्च करते? जब तक मनसे यहां है, बिहार भवन का निर्माण नहीं होगा."

मुंबई किसी पार्टी या परिवार की जागीर नहीं: बीजेपी

मनसे नेता के बयान के बाद सियासत शुरू हो गई है. बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि मनसे नेताओं की धमकी बताती है कि उन्हें संविधान से ज्यादा गुंडागर्दी पर भरोसा है. मुंबई किसी पार्टी या परिवार की जागीर नहीं है. देश की आर्थिक राजधानी है जहां बिहारियों के खून-पसीने से इमारतें खड़ी हैं. जो लोग बिहार भवन रोकने की बात कर रहे हैं वो पहले यह तय कर लें कि वे संविधान से चलेंगे या क्षेत्रीय नफरत से चलेंगे. नीतीश सरकार और बीजेपी किसी धमकी से नहीं डरने वाली है.

बाबा साहब के संविधान से चलता है देश: जेडीयू

जेडीयू के प्रवक्ता मनीष यादव ने कहा कि देश बाबा साहब के संविधान से चलता है न कि मनसे नेता के प्रवचन से. मुंबई में बिहार भवन का निर्माण किसी राजनीतिक पार्टी की मर्जी पर नहीं बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया और कानून के तहत होगा. कुछ लोग मीडिया में बने रहने के लिए बयान दे देते हैं.

उधर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "मुंबई में बिहार भवन बनने को लेकर जिस तरह से विवाद शुरू हुआ है... मनसे के स्थानीय नेता कह रहे हैं कि बिहार भवन नहीं बनने देंगे. बिहार में, केंद्र में, महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है, तो बिहार सरकार को अविलंब महाराष्ट्र सरकार से बात करनी चाहिए."

