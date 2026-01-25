आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रविवार (25 जनवरी) को हुई बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इस पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर तेजस्वी यादव को बधाई भी दी.

RJD की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के बाद मीसा भारती ने कहा, “कार्यकारिणी की आज बैठक हुई और तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया. पार्टी की ओर से हम तेजस्वी को शुभकामनाएं देते हैं.”

VIDEO | Patna: After attending the party's national executive meeting, RJD leader Misa Bharti says, “The executive committee held a meeting today, and Tejashwi was appointed as the working president. We extend our best wishes to Tejashwi from the party.”



(Full video available on… pic.twitter.com/KESu8vxci6 — Press Trust of India (@PTI_News) January 25, 2026

संगठन को मजबूत करने के लिए तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी

कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने पिता और RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. सियासी गलियारों में माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को यह जिम्मेदारी संगठन को मजबूत करने, राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने और पार्टी की रणनीति को मजबूत करने के मकसद से दी गई.

एक नए युग का शुभारंभ- आरजेडी

इस मौके पर आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ''एक नए युग का शुभारंभ. तेजस्वी यादव बनाए गए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष.''

तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं में उत्साह!

तेजस्वी यादव बिहार में आरजेडी के युवा चेहरे के रूप में उभरकर आए हैं. पार्टी के इस फैसले के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है. पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए दावा किया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद और मजबूत होगा. माना जा रहा है कि पार्टी का यह फैसला भविष्य की रणनीति का अहम हिस्सा है.