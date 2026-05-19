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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार के इन जिलों में मिला दुर्लभ खनिजों का भंडार, बमबम हो गई सम्राट चौधरी की सरकार

बिहार के इन जिलों में मिला दुर्लभ खनिजों का भंडार, बमबम हो गई सम्राट चौधरी की सरकार

Bihar News: महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिजों की नीलामी जल्द शुरू होने की संभावना है. बिहार के खान एवं भू-तत्व मंत्री प्रमोद कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 19 May 2026 07:24 PM (IST)
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बिहार के कई जिलों में दुर्लभ खनिजों का भंडार मिला है. यह सम्राट चौधरी की सरकार के लिए अच्छी खबर है. खनिजों के बारे में खान एवं भू-तत्व मंत्री प्रमोद कुमार ने मंगलवार (19 मई, 2026) को जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राज्य में दुर्लभ खनिज तत्वों का भंडार मिला है और इनके व्यावसायिक खनन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिजों के 14 ब्लॉक की पहचान की है जिनकी नीलामी जल्द शुरू होने की संभावना है. 'पीटीआई-भाषा' से कहा, "इनमें पैलेडियम, टाइटेनियम, ग्लॉकोनाइट, कोबाल्ट और अन्य खनिज शामिल हैं."

प्रमोद कुमार ने कहा- बांका में मिला कोबाल्ट

मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि बांका जिले में कोबाल्ट मिला है. इसकी भी जल्द नीलामी की जाएगी. वहीं भागलपुर जिले के बटेश्वरस्थान क्षेत्र में दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) के महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं. इसके अलावा जिले में क्रोमाइट के भंडार की भी संभावनाएं जताई गई हैं.

उल्लेखनीय है कि आरईई (रेयर अर्थ एलिमेंट्स) 17 प्राकृतिक धात्विक तत्वों का समूह है. इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से मिसाइल, रडार, लड़ाकू विमान, ड्रोन और सैन्य संचार उपकरणों, इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी स्क्रीन, स्पीकर, कैमरा लेंस और हार्ड डिस्क में होता है.

ये तत्व पृथ्वी की सतह पर पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं लेकिन इनके आर्थिक रूप से उपयोगी सघन भंडार अपेक्षाकृत कम मिलते हैं. इन तत्वों में लैंथेनम, सेरियम, प्रसीओडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थुलियम, यिटरबियम, ल्यूटेशियम, स्कैंडियम और यिट्रियम शामिल हैं.

रोहतास में होगी ग्लॉकोनाइट की नीलामी

केंद्र सरकार नवादा जिले में वैनाडियम युक्त मैग्नेटाइट और इल्मेनाइट के एक खनन ब्लॉक और रोहतास जिले में ग्लॉकोनाइट के तीन ब्लॉकों की नीलामी करने जा रही है. सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन (एमएसटीसी) ने इनके लिए खनन बोलियां आमंत्रित की हैं और 20 मई के बाद नीलामी प्रक्रिया शुरू होगी.

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मंत्री ने बताया कि राज्य के कई हिस्सों, विशेषकर झारखंड से सटे दक्षिणी बिहार क्षेत्रों में व्यापक खनिज अन्वेषण गतिविधियां चल रही हैं. इसके तहत हवाई सर्वेक्षण, उपग्रह चित्रण, पुराने आंकड़ों के विश्लेषण और जमीनी अध्ययन किए जा रहे हैं.

उन्होंने कहा, "जमुई जिले के सोनो क्षेत्र में सोने के भंडार होने के संकेत मिले हैं. वहां सर्वेक्षण जारी है और रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है." यह भी बताया कि बांका जिले के पिंडारक क्षेत्र में तांबे के भंडार मिले हैं और इसके खनन की व्यवहार्यता का आकलन किया जा रहा है.

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Published at : 19 May 2026 07:22 PM (IST)
Tags :
Minerals Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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