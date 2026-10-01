चुनाव आयोग मार्च से पहले मनोज झा का बड़ा बयान, बोले- ‘संदेश देना जरूरी’

राजद सांसद मनोज कुमार झा ने इंडिया ब्लॉक के 6 अक्टूबर को प्रस्तावित चुनाव आयोग तक मार्च को लेकर कहा कि यह सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक संदेश देने की कोशिश है. दरअसल, इंडिया ब्लॉक ने 6 अक्टूबर को संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च का कार्यक्रम तय किया है.

मनोज झा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह कथित तौर पर 'आर्किटेक्चर ऑफ इलीगैलिटी' के प्रतीक पुरुष हैं. उन्होंने कहा कि उनके पीछे जिन लोगों का प्रतिमान और मॉडल है, उन सभी चीजों को भी जनता के सामने लाया जाना चाहिए. झा ने दावा किया कि इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहले से चर्चा हो रही है.

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चुनाव आयोग तक मार्च की तैयारी

इंडिया ब्लॉक की ओर से 6 अक्टूबर को सांसदों के चुनाव आयोग तक मार्च की घोषणा की गई है. खबर है कि इस दौरान SIR, मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे. विपक्षी दलों ने अक्टूबर में आगे भी कार्यक्रम आयोजित करने की रणनीति बनाई है.

दिल्ली: राजद सांसद मनोज कुमार झा ने इंडिया ब्लॉक के 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग तक प्रस्तावित मार्च पर कहा, "...ये मार्च महज़ सांकेतिक नहीं है। एक संदेश है, क्योंकि ज्ञानेश जी प्रतीक पुरुष हैं, आर्किटेक्चर ऑफ इलीगैलिटी के, लेकिन उनके पीछे दो लोगों का प्रतिमान है, मॉडल है, वो सब चीजें… pic.twitter.com/uD1uAhYdt3 — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 1, 2026

फ्लाईदुबई कैप्टन को मनोज झा ने दी शुभकामनाएं

वहीं मनोज झा ने फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 को संभावित बड़ी दुर्घटना से बचाने वाले भारतीय कैप्टन स्मित माछर की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि घटना के दौरान सभी लोग चिंतित थे, क्योंकि हाल के दिनों में अहमदाबाद में विमान हादसा हो चुका था. उन्होंने कैप्टन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

विमान में क्या हुआ था?

30 सितंबर को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की FZ1073 फ्लाइट में कॉकपिट के भीतर दोनों पायलटों के बीच गंभीर झड़प हुई. रिपोर्टों के मुताबिक, कैप्टन स्मित मच्छार घायल हुए और विमान की ऊंचाई तेजी से कम हुई. इसके बाद विमान को सऊदी अरब के तबूक डायवर्ट किया गया और सभी यात्रियों की सुरक्षित उतारा गया.

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