समीर रिजवी पर लगे लव जिहाद के आरोप, हिंदू गर्लफ्रेंड से पढ़वाते हैं कुरान की आयतें? जानें सच

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसमीर रिजवी पर लगे लव जिहाद के आरोप, हिंदू गर्लफ्रेंड से पढ़वाते हैं कुरान की आयतें? जानें वायरल दावों का सच

समीर रिजवी पर लगे लव जिहाद के आरोप, हिंदू गर्लफ्रेंड से पढ़वाते हैं कुरान की आयतें? जानें वायरल दावों का सच

आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे समीर रिजवी चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर समीर पर लव जिहाद के आरोप लगाए जा रहे हैं. यहां जानें इन दावों में कितनी सच्चाई है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 02 May 2026 04:53 PM (IST)
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आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले उत्तर प्रदेश के समीर रिजवी सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. समीर रिजवी पर लव जिहाद के आरोप लगाए जा रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से समीर रिजवी का नाम स्पोर्ट्स एंकर येशा सागर के साथ जोड़ा जा रहा है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि समीर रिजवी और येशा सागर प्यार में हैं. दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. बता दें कि समीर रिजवी मुस्लिम हैं, लेकिन येशा सागर हिंदू हैं. 

सोशल मीडिया पर समीर रिजवी को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं. यहां तक कहा जा रहा है कि समीर रिजवी येशा सागर को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बोल रहे हैं. साथ ही उन्होंने येशा को बिकिनी पहनने से भी मना कर दिया है, और सोशल मीडिया पर से अपनी बिकिनी की फोटोज़ को डिलीट करने को बोला है. यहां तक भी कहा जा रहा है कि समीर रिजवी येशा सागर को कुरान की आयतें पढ़ने को बोलते हैं. यह भी दावा किया जा रहा है कि समीर रिजवी ने येशा सागर से दूसरे क्रिकेटरों से हाथ मिलाने तक को मना किया हुआ है. 

सोशल मीडिया पर समीर रिजवी को लेकर ऐसे कई दावें किए जा रहे हैं. अब इन दावों में कितनी सच्चाई है, यहां ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. बता दें कि येशा सागर ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा, "इंटरनेट पर आप जो कुछ भी देखते या पढ़ते हैं, उस पर विश्वास न करें." इस पोस्ट में उन्होंने इन तमाम दावों को गलत बताया है. 

बता दें कि अभी तक समीर रिजवी या येशा सागर ने अपने रिश्ते को लेकर कई बयान नहीं दिया है. सिर्फ सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. यहां तक कहा जा रहा है कि दोनों यूपी टी20 लीग के दौरान नजदीक आए. यहीं से दोनों को इश्क हुआ. येशा सागर यूपी टी20 लीग में एंकर हैं, और समीर कानपुर टीम के कप्तान हैं. 

गौरतलब है कि इन सब की शुरुआत एक खेल पत्रकार के पोस्ट से हुई थी. जहां उन्होंने लिखा था कि उत्तर प्रदेश का एक मुस्लिम क्रिकेटर और एक हिंदू स्पोर्ट्स एंकर प्यार में हैं. सोशल मीडिया पर इन आरापों के बाद येशा सागर ने समीर रिजवी को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. ऐसा सोशल मीडिया पर ही दावा किया जा रहा है. 

यह भी पढ़ें- 

एमएस धोनी को दी नमाज पढ़ने की सलाह, तभी चेन्नई से निकाले गए समीर रिजवी? जानें वायरल दावे का सच

Published at : 02 May 2026 04:53 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals IPL Yesha Sagar Sameer Rizvi IPL 2026
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