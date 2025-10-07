विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोपों पर मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान, 'सभी लोग बहुत...'

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यक्रम की घोषणा के बाद प्रदेश में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं. इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेताओं की ओर से लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों पर लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है. एनडीए को सभी लोग बहुत पसंद करते हैं. उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की.

एमपी के जबलपुर में मीडिया से बातचीत में 'वोट चोरी' के आरोपों पर लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि यह कोई मुद्दा है. सब लोग बहुत खुश हैं. सब लोग एनडीए को बहुत पसंद करते हैं. हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत लोकप्रिय हैं, उन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो पूरी दुनिया प्रशंसा करती है."

राजनीति में एक-दूसरे पर कटाक्ष आम बात- मैथिली

उन्होंने आगे कहा, "मैं तो अभी राजनीति में घुसी भी नहीं हूं, लेकिन बात यह है कि लोगों का एक-दूसरे पर कटाक्ष करना या एक-दूसरे के बारे में बुरा-भला कहना आम बात है. अगर कोई किसी के बारे में कुछ गलत कह रहा है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है."

बिहार में 2 फेज में विधानसभा चुनाव

बता दें कि चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दो चरणों में मतदान कराने का फैसला लिया है. पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. वहीं 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे.

बिहार में एनडीए के नेता फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं. बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि 14 नवंबर को फिर से बिहार की जनता एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने का निर्णय देगी. उन्होंने कहा कि जनता ने बार-बार एनडीए पर विश्वास जताया है और इस बार यही भरोसा सामने आने वाला है. वहीं, दूसरी तरफ महागठबंधन में शामिल दलों के नेता अपनी पार्टी की जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं.