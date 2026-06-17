महाराष्ट्र में शिवसेना की टूट से बिहार में पड़ेगा बड़ा असर? कम होगी JDU की हैसियत!

महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे में टूट की गूंज बिहार तक पहुंचती दिख रही है. ऐसा नहीं है कि यहां किसी पार्टी में टूट होने की आशंका हो या किसी पार्टी का सांसद या विधायक, भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की ओर चला गया हो. बल्कि यहां सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के प्रमुख घटक दल जनता दल यूनाइटेड की हैसियत कम होती नजर आ रही है.

लोकसभा में जदयू के 12 सांसद हैं. इन सांसदों के दम पर जदयू, एनडीए के घटक दलों में संख्याबल के लिहाज से चौथे नंबर की पार्टी है. हालांकि अब शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद अगर शिवसेना (एकनाथ शिंदे) की ओर गए तो एनडीए का नंबर गेम बदल सकता है.

एनडीए के दलों में संख्याबल के लिहाज से शिवसेना 7 सांसदों के साथ 5वें नंबर पर है. अगर 6 और सांसद शिवसेना शिंदे के साथ जाते हैं तो पार्टी चौथे नंबर आ चली जाएगी. वहीं जदयू खिसक कर पांचवें नंबर आ जाएगी.

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अभी क्या है NDA का संख्या बल?

मौजूदा संख्या बल में शिवसेना (शिंदे गुट) जदयू के बाद पांचवे नंबर पर है. फिलहाल लोकसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और उसके समर्थक दलों का कुल आंकड़ा अब 312 सीटों है भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा 240 सांसद हैं. गठबंधन के अन्य प्रमुख सहयोगियों में पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस (TMC) से अलग होकर एनडीए को समर्थन देने वाले धड़े 'एनसीपीआई' (NCPI) के 20 सांसद, आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के 16 सांसद शामिल हैं.

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इसके अलावा बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के 5 सांसद भी एनडीए का अहम हिस्सा हैं. गठबंधन में छोटी पार्टियों की भी महत्वपूर्ण भागीदारी है, जिनमें जनता दल सेक्युलर (JD-S), जनसेना पार्टी (JSP) और राष्ट्रीय लोक दल (RLD) के 2-2 सांसद हैं। वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP - अजीत पवार), असोम गण परिषद (AGP), अपना दल (सोनेलाल), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM), सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (SKM) और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (AJSU) के पास 1-1 सीट है.

इन सबके बीच राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिंदे सेना का ऑपरेशन टाइगर अगर कामयाब होता है तो पार्टी केंद्र के साथ-साथ महाराष्ट्र में भी एनडीए के भीतर ताकतवर हो सकती है,