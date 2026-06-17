हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमहाराष्ट्र में शिवसेना की टूट से बिहार में पड़ेगा बड़ा असर? कम होगी JDU की हैसियत! बदला सकता है नंबर गेम

महाराष्ट्र में शिवसेना की टूट से बिहार में पड़ेगा बड़ा असर? कम होगी JDU की हैसियत! बदला सकता है नंबर गेम

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी में अगर टूट की तस्वीर साफ हो जाती है तो इसका असर बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दलों में से एक JDU पर पड़ेगा. वो कैसे? जानें यहां

Reported By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 17 Jun 2026 04:09 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे में टूट की गूंज बिहार तक पहुंचती दिख रही है. ऐसा नहीं है कि यहां किसी पार्टी में टूट होने की आशंका हो या किसी पार्टी का सांसद या विधायक, भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की ओर चला गया हो. बल्कि यहां सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के प्रमुख घटक दल जनता दल यूनाइटेड की हैसियत कम होती नजर आ रही है. 

लोकसभा में जदयू के 12 सांसद हैं. इन सांसदों के दम पर जदयू, एनडीए के घटक दलों में संख्याबल के लिहाज से चौथे नंबर की पार्टी है. हालांकि अब शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद अगर शिवसेना (एकनाथ शिंदे) की ओर गए तो एनडीए का नंबर गेम बदल सकता है.

एनडीए के दलों में संख्याबल के लिहाज से शिवसेना 7 सांसदों के साथ 5वें नंबर पर है. अगर 6 और सांसद शिवसेना शिंदे के साथ जाते हैं तो पार्टी चौथे नंबर आ चली जाएगी. वहीं जदयू खिसक कर पांचवें नंबर आ जाएगी.

बिहार: रौशन आनंद की हत्या की कोशिश? खान सर के कोचिंग विवाद में नया मोड़!

अभी क्या है NDA का संख्या बल?

मौजूदा संख्या बल में शिवसेना (शिंदे गुट) जदयू के बाद पांचवे नंबर पर है. फिलहाल लोकसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और उसके समर्थक दलों का कुल आंकड़ा अब 312 सीटों है भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा 240 सांसद हैं. गठबंधन के अन्य प्रमुख सहयोगियों में पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस (TMC) से अलग होकर एनडीए को समर्थन देने वाले धड़े 'एनसीपीआई' (NCPI) के 20 सांसद, आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के 16 सांसद शामिल हैं.

'यूपी में बाबा, बंगाल में दादा, बिहार में सम्राट बैठा है', CM की दो टूक, 'कोई माई का लाल…'

इसके अलावा बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के 5 सांसद भी एनडीए का अहम हिस्सा हैं. गठबंधन में छोटी पार्टियों की भी महत्वपूर्ण भागीदारी है, जिनमें जनता दल सेक्युलर (JD-S), जनसेना पार्टी (JSP) और राष्ट्रीय लोक दल (RLD) के 2-2 सांसद हैं। वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP - अजीत पवार), असोम गण परिषद (AGP), अपना दल (सोनेलाल), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM), सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (SKM) और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (AJSU) के पास 1-1 सीट है.

इन सबके बीच राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिंदे सेना का ऑपरेशन टाइगर अगर कामयाब होता है तो पार्टी केंद्र के साथ-साथ महाराष्ट्र में भी एनडीए के भीतर ताकतवर हो सकती है,

Published at : 17 Jun 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
JDU Shiv Sena NDA BIhar Politics MAHARASHTRA NEWS SHiv Sena UBT MAHARASHTRA POLITICS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
महाराष्ट्र में शिवसेना की टूट से बिहार में पड़ेगा बड़ा असर? कम होगी JDU की हैसियत! बदला सकता है नंबर गेम
महाराष्ट्र में शिवसेना की टूट से बिहार में पड़ेगा बड़ा असर? कम होगी JDU की हैसियत!
बिहार
अब गूंजेगा पाटलिपुत्र का नाम? बिहार के CM सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, 'मैंने तो…'
अब गूंजेगा पाटलिपुत्र का नाम? बिहार के CM सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, 'मैंने तो…'
बिहार
बिहार: रौशन आनंद की हत्या की कोशिश? खान सर के कोचिंग विवाद में नया मोड़!
बिहार: रौशन आनंद की हत्या की कोशिश? खान सर के कोचिंग विवाद में नया मोड़!
बिहार
'यूपी में बाबा, बंगाल में दादा, बिहार में सम्राट बैठा है', CM की दो टूक, 'कोई माई का लाल…'
'यूपी में बाबा, बंगाल में दादा, बिहार में सम्राट बैठा है', CM की दो टूक, 'कोई माई का लाल…'
Advertisement

वीडियोज

Shiv Sena UBT Crisis: शिवसेना UBT में बगावत! कौन-कौन सांसद हुए अलग? | Shiv Sena | Sanjay Raut
Sanjay Raut on UBT Rebellion: बागी सांसदों को Sanjay Raut की चेतावनी | Shinde | Uddhav | conference
Raushan Anand Brother Death: खान सर, रौशन सर और 'वो'! ये तीसरा आदमी कौन है? |ABPLIVE
Shiv Sena UBT Crisis: और कितने सांसद छोड़ेगें Uddhav Thackeray का साथ?| Maharashtra Shiv Sena Split
Shiv Sena UBT Split: Uddhav Thackeray की पार्टी में फिर बगावत! 6 सांसद अलग? | Shinde | Eknath Shinde
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एलियन ने धरती पर भेजी सेना! अंधेरे में छिपकर कर रहा इंसानों की जासूसी, वैज्ञानिकों की चेतावनी से हड़कंप
एलियन ने धरती पर भेजी सेना! अंधेरे में छिपकर कर रहा इंसानों की जासूसी, वैज्ञानिकों की चेतावनी से हड़कंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिवसेना UBT में टूट पर अखिलेश यादव ने उद्धव ठाकरे को सलाह, कहा- बीजेपी से मुकाबला करना है तो...
शिवसेना UBT में टूट पर अखिलेश यादव ने उद्धव ठाकरे को सलाह, कहा- बीजेपी से मुकाबला करना है तो...
विश्व
G7 Summit Viral Video: G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को Kiss, असहज हुईं इटली की पीएम? VIDEO वायरल
G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को Kiss, असहज हुईं इटली की पीएम? VIDEO वायरल
स्पोर्ट्स
IND VS AFG: IPL का चमकता सितारा, विराट कोहली को किया था परेशान, भारत के लिए डेब्यू करने वाले प्रिंस यादव कौन
IPL का चमकता सितारा, विराट कोहली को किया था परेशान, भारत के लिए डेब्यू करने वाले प्रिंस यादव कौन
बॉलीवुड
'दिल तो पागल है' में काजोल-मनीषा ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, करिश्मा कपूर का खुलासा, चौंकाने वाली वजह भी बताई
'दिल तो पागल है' में कई एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, चौंका देगी वजह
इंडिया
Monsoon Update: मानसून की रफ्तार पर ब्रेक, 23 जून तक कई राज्यों में इंतजार, दिल्ली-UP में बारिश और लू का डबल अलर्ट
मानसून की रफ्तार पर ब्रेक, 23 जून तक कई राज्यों में इंतजार, दिल्ली-UP में बारिश और लू का डबल अलर्ट
इंडिया
NEET री-एग्जाम से पहले Telegram बैन पर भड़के राहुल गांधी, कहा- जेबें कैंची से काटी जाएंगी और फिर WhatsApp?
NEET री-एग्जाम से पहले Telegram बैन पर भड़के राहुल गांधी, कहा- जेबें कैंची से काटी जाएंगी और फिर WhatsApp?
इंडिया
सभी 22 लाख छात्र क्यों दें दोबारा एग्जाम? NEET UG परीक्षा को लेकर नई याचिका, CJI सूर्यकांत ने सुनते ही दिया ये जवाब
सभी 22 लाख छात्र क्यों दें दोबारा एग्जाम? NEET UG परीक्षा को लेकर नई याचिका, CJI सूर्यकांत ने सुनते ही दिया ये जवाब
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
ABP NEWS
भंडारा खिला रहे हैं या एहसान कर रहे हैं? बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप?
भंडारा खिला रहे हैं या एहसान कर रहे हैं? बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप?
ABP NEWS
पार्किंग में स्पीड का खेल, मां-बेटी पर चढ़ गई कार
पार्किंग में स्पीड का खेल, मां-बेटी पर चढ़ गई कार
Embed widget