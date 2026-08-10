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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारझारखंड: चिराग पासवान का छात्र आंदोलन पर बड़ा बयान, 'ये बच्चे…'

झारखंड: चिराग पासवान का छात्र आंदोलन पर बड़ा बयान, 'ये बच्चे…'

Jharkhand Students Protest: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि राजनीतिक दलों को बच्चों के मंच से दूर रखना चाहिए. मेरे पिता भी ऐसे ही प्रदर्शनों से राजनीति में आए थे.

Written By : अजातिका सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 10 Aug 2026 04:45 PM (IST)
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झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) की प्रतिक्रिया आई है. सोमवार (10 अगस्त, 2026) को बयान देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि ये कहा जा रहा है एनडीए प्रदर्शन करवा रहा है, ऐसा कहना गलत है. कभी कहा जाता है फॉरेन फंडिंग है, ये सब कहना गलत है.

बच्चों को मत बांटो: चिराग पासवान

चिराग पासवान ने कहा, "ये बच्चे देश की राजनीति में आएंगे. उनके मंच का गलत इस्तेमाल किया जाता है. बच्चों को मत बांटो… राजनीतिक दलों को बच्चों के मंच से दूर रखना चाहिए. मेरे पिता भी ऐसे ही प्रदर्शनों से राजनीति में आए थे."

इस मौके पर चिराग पासवान ने राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन की मांग की. दूसरी ओर चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान को लेकर कहा कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए. 

असम बाढ़ पर क्या बोले चिराग?

असम बाढ़ की तबाही से जूझ रहा है. इस पर चिराग पासवान ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री का हाथ मजबूत करने का प्रयास किया है. राज्य सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार लोगों के लिए काम करेगी. 

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी केस में कोर्ट में हुई सुनवाई, वकील ने किया ये बड़ा दावा

मानसून सेशन पर विपक्ष को घेरा

उधर मानसून सेशन पर चिराग पासवान ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया. कहा कि शुरू के कुछ हफ्तों में सदन को चलने ही नहीं देते, ये इनका पैटर्न है. अब NRC इनका मुद्दा नहीं है. कभी SIR, कभी EVM याद आ जाता है. हमारी सरकार हर विषय पर चर्चा करने को तैयार है. आपको चंदा चोरी पर चर्चा करनी है करिए न, लेकिन सदन तो चलने दीजिए. 

चिराग ने परिसीमन पर कहा कि पूरी तरह से हम समर्थन करते हैं. जिस समय में लाया गया ये सबसे खूबसूरत समय में है. हर राज्य की 50% सीटों को बढ़ाया जाएगा. महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित भी की जाएंगी.

यह भी पढ़ें- बिहार: सरकारी स्कूलों को गोद लें, भूमिहीन विद्यालयों के लिए भी अच्छी खबर

Published at : 10 Aug 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
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