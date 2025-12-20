महाराष्ट्र के नागपुर में सोलर पैनल निर्माण फैक्ट्री में पानी की टंकी फटने से बिहार के 6 मजदूरों की मौत हो गई है. यह हादसा 19 दिसंबर की सुबह करीब 9.30 बजे MIDC क्षेत्र में हुआ. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर गहरा शोक जताते हुए इसे बेहद दुखद बताया है.

हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने मृत मजदूरों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. बिहार सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मुख्यमंत्री इस घटना से मर्माहत हैं. उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि शोक संतप्त परिवारों को इस कठिन समय में धैर्य और शक्ति मिले. साथ ही मुख्यमंत्री ने मृतक मजदूरों के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक को 02-02 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है.

घायलों के इलाज और प्रशासनिक निर्देश

मुख्यमंत्री ने हादसे में घायल बिहार के मजदूरों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है. इसके साथ ही दिल्ली में तैनात बिहार के स्थानिक आयुक्त को स्थिति का जायजा लेने को कहा गया है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि घायलों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए और मृत मजदूरों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की जाए.

हादसे की पृष्ठभूमि और जांच की स्थिति

यह हादसा उस समय हुआ जब मजदूर पानी की टंकी के पास निर्माण कार्य में लगे हुए थे. अचानक संरचना के कमजोर होने से टंकी ढह गई और कई मजदूर मलबे में दब गए. सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. यह फैक्ट्री अवाडा (Avaada) कंपनी की है, जो नागपुर-चंद्रपुर हाईवे पर स्थित बुटीबोरी के नए MIDC क्षेत्र में सोलर पैनल निर्माण का काम करती है. कंपनी परिसर में विस्तार का कार्य चल रहा था. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके और जिम्मेदारी तय हो सके.