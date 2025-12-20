हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमहाराष्ट्र सोलर पैनल फैक्ट्री हादसे में बिहार के 6 मजदूरों की मौत, CM ने की आर्थिक सहायता की घोषणा

महाराष्ट्र सोलर पैनल फैक्ट्री हादसे में बिहार के 6 मजदूरों की मौत, CM ने की आर्थिक सहायता की घोषणा

Bihar News: महाराष्ट्र के नागपुर में सोलर पैनल फैक्ट्री में पानी की टंकी फटने से बिहार के 6 मजदूरों की मौत हो गई. मुख्यमंत्री ने शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रु सहायता देने की घोषणा की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 20 Dec 2025 02:22 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के नागपुर में सोलर पैनल निर्माण फैक्ट्री में पानी की टंकी फटने से बिहार के 6 मजदूरों की मौत हो गई है. यह हादसा 19 दिसंबर की सुबह करीब 9.30 बजे MIDC क्षेत्र में हुआ. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर गहरा शोक जताते हुए इसे बेहद दुखद बताया है. 

हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने मृत मजदूरों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. बिहार सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मुख्यमंत्री इस घटना से मर्माहत हैं. उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि शोक संतप्त परिवारों को इस कठिन समय में धैर्य और शक्ति मिले. साथ ही मुख्यमंत्री ने मृतक मजदूरों के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक को 02-02 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है.

घायलों के इलाज और प्रशासनिक निर्देश

मुख्यमंत्री ने हादसे में घायल बिहार के मजदूरों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है. इसके साथ ही दिल्ली में तैनात बिहार के स्थानिक आयुक्त को स्थिति का जायजा लेने को कहा गया है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि घायलों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए और मृत मजदूरों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की जाए.

हादसे की पृष्ठभूमि और जांच की स्थिति

यह हादसा उस समय हुआ जब मजदूर पानी की टंकी के पास निर्माण कार्य में लगे हुए थे. अचानक संरचना के कमजोर होने से टंकी ढह गई और कई मजदूर मलबे में दब गए. सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. यह फैक्ट्री अवाडा (Avaada) कंपनी की है, जो नागपुर-चंद्रपुर हाईवे पर स्थित बुटीबोरी के नए MIDC क्षेत्र में सोलर पैनल निर्माण का काम करती है. कंपनी परिसर में विस्तार का कार्य चल रहा था. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके और जिम्मेदारी तय हो सके.

और पढ़ें
Published at : 20 Dec 2025 02:22 PM (IST)
Tags :
NITISH KUMAR BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bangladesh Violence: बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, मोहम्मद यूनुस से पूछे ये सवाल
बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, यूनुस से पूछे ये सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!
इंडिया
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
बॉलीवुड
अंबानी स्कूल के फंक्शन के डे 2 में पति अभिषेक संग स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं थीं ऐश्वर्या राय, राधिका मर्चेंट लूट ले गईं लाइमलाइट
अंबानी स्कूल के फंक्शन में पति अभिषेक संग स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं थीं ऐश्वर्या राय, राधिका मर्चेंट ने लूट ली लाइमलाइट
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Bengal Visit: खराब मौसम के कारण PM Modi Kolkata हवाई अड्डे पर वापस लौटे | Breaking News
Dhurandhar Box Office & Controversy: Ranveer Singh की फिल्म Pakistan में banned, फिर भी बनी Most Pirated Movie
Jabalpur Namaz Controversy: मस्जिद के अंदर भिड़े दो गुट..नमाज पढ़ने को लेकर भारी हंगामा | Latest News
PM Modi Bengal Visit: कोलकाता हवाई अड्डे पर वापस लौटे पीएम मोदी | Mamata Banerjee | PM Modi
Tata Power की बड़ी Funding Update! ₹2,000 करोड़ जुटाए NCDs से | Renewable Expansion का बड़ा plan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bangladesh Violence: बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, मोहम्मद यूनुस से पूछे ये सवाल
बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, यूनुस से पूछे ये सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!
इंडिया
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
बॉलीवुड
अंबानी स्कूल के फंक्शन के डे 2 में पति अभिषेक संग स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं थीं ऐश्वर्या राय, राधिका मर्चेंट लूट ले गईं लाइमलाइट
अंबानी स्कूल के फंक्शन में पति अभिषेक संग स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं थीं ऐश्वर्या राय, राधिका मर्चेंट ने लूट ली लाइमलाइट
क्रिकेट
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, वजह जान खुश हो जाएंगे आप
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, वजह जान खुश हो जाएंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
Parenting
अकेले रहना पसंद करने लगा है बच्चा? यह खतरे की घंटी हो सकती है, जानें इसके संकेत
अकेले रहना पसंद करने लगा है बच्चा? यह खतरे की घंटी हो सकती है, जानें इसके संकेत
यूटिलिटी
गांव में कैसे शुरू कर सकते हैं खाद-बीज का बिजनेस, कहां से लेना होता है लाइसेंस?
गांव में कैसे शुरू कर सकते हैं खाद-बीज का बिजनेस, कहां से लेना होता है लाइसेंस?
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
Embed widget