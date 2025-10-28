बिहार चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (माले) के महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है. 28 अक्टूबर 2025, मंगलवार को पटना में घोषणा पत्र जारी किया गया.

इस घोषणा पत्र में महागठबंधन ने बिहार में नौकरियों को लेकर बड़ा वादा किया है. नौकरियों और रोजगार के लिए महागठबंधन के घोषणा पत्र में 14 बिंदुओं में चर्चा की गई है.

1. इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम ला कर प्रदेश के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया जाएगा. 20 महीने के अंदर हर परिवार को नौकरी देने के रोडमैप पर कार्यान्वयन शुरु हो जाएगा.

2. सरकार के कार्यकाल में सवा करोड़ (1,25,00,000) से ज़्यादा रोज़गार का सृजन किया जाएगा.

3. रोज़गार में बिहार के निवासियों की प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए सुसंगत डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी.

4. ग्रेजुएट एवं पोस्ट-ग्रेजुएट युवाओं को प्रतिमाह ₹2,000 और ₹3,000 बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा.

5. संविदा कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से स्थायी किया जाएगा.

6. सभी शिक्षा-मित्रों, टोला सेवकों, तालीमी मरकज़ और विकास-मित्रों की सेवाएँ नियमित कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की पहल की जाएगी.

7. आउटसोर्सिंग प्रणाली समाप्त की जाएगी.

8. आईटी पार्क, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और पर्यटन के क्षेत्रों में कौशल-आधारित रोज़गार का सृजन किया जाएगा.

9. बिहार जॉब कनेक्ट ऐप शुरु किया जाएगा, जिसमें रियल टाइम जॉब लिस्टिंग, स्किल मैचिंग और नियोक्ताओं से सीधा जुड़ाव उपलब्ध होगा.

10. सरकारी संस्थानों में इंटर्नीशप हेतु न्यूनतम स्टाइपेंड सुनिश्चित किया जाएगा.

11. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म शुल्क समाप्त किया जाएगा.

12. हर पंचायत में एमएसएमई के तहत 300 रोज़गार अवसर सृजित किए जाएँगे.

13. सरकारी पदों पर बहाली में भ्रष्टाचार, परीक्षा में पेपर लीक, मेरिट के साथ भेदभाव और अन्य अनियमितताओं पर पूर्ण रोक लगाई जाएगी.

इन सभी मामलों की उच्चस्तरीय जाँच कर दोषियों को दंडित किया जाएगा.

14. विद्युत मानव बल और आपदा-मित्रों को नियमित कर्मी का दर्जा दिया जाएगा.