मधुबनी में भूमि विवाद में बुजुर्ग ने की आत्मदाह की कोशिश, भीड़ ने कमिश्नर को पीटा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारMadhubani News: भूमि विवाद में बुजुर्ग ने की आत्मदाह की कोशिश, भीड़ ने कमिश्नर को पीटा

Madhubani News: भूमि विवाद में बुजुर्ग ने की आत्मदाह की कोशिश, भीड़ ने कमिश्नर को पीटा

Madhubani News In Hindi: बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अधिवारी गांव कोर्ट के आदेश पर दखल दिहानी कराने पहुंची प्रशासनिक टीम के सामने एक बुजुर्ग ने आत्मदाह की कोशिश की, इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई.

Reported By : अजय धारी सिंह |  Edited By: धीरज गुप्ता |  Updated at : 17 Jun 2026 11:43 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मधुबनी में कोर्ट के आदेश पर दखल दिहानी कराने पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम के सामने बुजुर्ग ने आत्मदाह की कोशिश की, इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई. घटना के बाद उग्र हुई भीड़ ने प्रशासनिक टीम पर हमला बोल दिया. माहौल बिगड़ता देख अंचलाधिकारी (CO) अभिषेक आनंद और अपर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह किसी तरह जान बचाकर मौके से भाग निकले. हालांकि, कोर्ट के आदेश पर दखल दिहानी के लिए नियुक्त किए गए कमिश्नर रत्नाकर झा भीड़ के हत्थे चढ़ गए. भीड़ ने कोर्ट कमिश्नर को बंधक बनाकर पीटा है.

दरअसल, यह पूरा मामला दो पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है. पहला पक्ष (पीड़ित) राजेंद्र ठाकुर, जिन्होंने खुद पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली. उनका (पीड़ित परिवार का) दावा है कि पूर्व में इस जमीन को लेकर उन्हें दो बार कोर्ट से फैसला मिल चुका है. जबकि दूसरा पक्ष महेंद्र यादव हैं, जिनके पक्ष में हाल ही में कोर्ट ने फैसला दिया था.

दीपक प्रकाश की कुर्सी पर संकट! सुप्रीम कोर्ट से नोटिस के बाद सियासत तेज, किसने क्या कहा?

पीड़ित पक्ष ने विपक्षियों पर लगाया आग लगाने का आरोप

इसी आदेश के आलोक में आज प्रशासन जमीन पर कब्जा दिलाने पहुंचा था. घटना के बाद पीड़ित के पुत्र बलराम ठाकुर ने विरोधी पक्ष पर आग लगने का लगाया आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि ये हमारी जमीन है, इससे पहले कई बार हम लोग इस पर डिग्री ले चुके हैं. लेकिन इस बार विपक्षी ने पैसे के बल पर पुलिस, प्रशासन और कोर्ट की मिला कर डिग्री ले लिया और जमीन पर कब्जा करने आ पहुंचे. जब मेरे पिताजी दवाई खाने घर में गए इसी बीच विपक्षी लोगों ने मेरे पिताजी को आग के हवाले कर दिया.

क्या बोले डॉक्टर, आग में जलने के बाद कैसी है स्थिति?

आग में बुजुर्ग द्वारा आत्मदाह का प्रयास करने पर बुरी तरह झुलसे बुजुर्ग राजेंद्र ठाकुर को आनन-फानन में पहले जिरौल के एक निजी अस्पताल ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेनीपट्टी के अनुमंडल अस्पताल रेफर किया गया. सदर अस्पताल के डॉक्टर संदीप कुमार गुप्ता के मुताबिक, बुजुर्ग की हालत गंभीर/नाजुक बनी हुई है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल में रेफर करने की तैयारी चल रही है. देर शाम तक पीड़ित को मधुबनी के सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया और सभी लोग पीड़ित को भेजने की तैयारी में लगे हुए थे.

घटना के बाद कैसा है माहौल?

बुजुर्ग द्वारा आत्मदाह का प्रयास करने की घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बेनीपट्टी डीएसपी अमित कुमार, बेनीपट्टी एसडीओ शारंग पानी पाण्डेय और सर्किल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. फिलहाल अधवारी गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और एहतियात के तौर पर आस-पास के कई थानों की पुलिस वहां कैंप कर रही है. पुलिस हमलावरों की पहचान और मामले की जांच में जुट गई है.

बिहार: आपत्तिजनक और जातिसूचक भोजपुरी गानों पर बैन की तैयारी, बजाने पर चलेगा पुलिस का डंडा!

Published at : 17 Jun 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
Bihar Police BIHAR NEWS MADHUBANI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Madhubani News: भूमि विवाद में बुजुर्ग ने की आत्मदाह की कोशिश, भीड़ ने कमिश्नर को पीटा
मधुबनी में भूमि विवाद में बुजुर्ग ने की आत्मदाह की कोशिश, भीड़ ने कमिश्नर को पीटा
बिहार
Khan Sir: 'खान बहुत झूठ बोलता है, सुबह…', दो कोचिंग के विवाद में किसने किया ये बड़ा दावा?
'खान बहुत झूठ बोलता है, सुबह…', दो कोचिंग के विवाद में किसने किया ये बड़ा दावा?
बिहार
बिहार: आपत्तिजनक और जातिसूचक भोजपुरी गानों पर बैन की तैयारी, बजाने पर चलेगा पुलिस का डंडा!
बिहार: आपत्तिजनक और जातिसूचक भोजपुरी गानों पर बैन की तैयारी, बजाने पर चलेगा पुलिस का डंडा!
बिहार
Khan Sir News: खान सर को BJP ने बताया फ्रॉड, कहा- 'इसका पाकिस्तान से…'
खान सर को BJP ने बताया फ्रॉड, कहा- 'इसका पाकिस्तान से…'
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC के नाम को नजरअंदाज कैसे किया... नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत की नियुक्ति पर HC ने स्पीकर से पूछे तीखे सवाल
TMC के नाम को नजरअंदाज कैसे किया... नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत की नियुक्ति पर HC ने स्पीकर से पूछे तीखे सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
TMC- शिवसेना UBT की तरह सपा में भी टूट! रामगोपाल यादव ने BJP हाईकमान को सौंपी चिट्ठी? इस नेता के दावे से सियासी हलचल
TMC- शिवसेना UBT की तरह सपा में भी टूट! रामगोपाल यादव ने BJP हाईकमान को सौंपी चिट्ठी? इस नेता के दावे से सियासी हलचल
विश्व
G7 समिट से आई भारत के लिए गुड न्यूज, कनाडा के साथ होगा FTA, पीएम मोदी-कार्नी की मीटिंग में बनी बात
G7 समिट से आई भारत के लिए गुड न्यूज, कनाडा के साथ होगा FTA, पीएम मोदी-कार्नी की मीटिंग में बनी बात
क्रिकेट
IND VS AFG ODI 2026: 'भारत से जीत पाना...', दूसरे ODI से पहले अफगानिस्तान के कप्तान का बयान वायरल
'भारत से जीत पाना...', दूसरे ODI से पहले अफगानिस्तान के कप्तान का बयान वायरल
बॉलीवुड
'दिल तो पागल है' में काजोल-मनीषा ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, करिश्मा कपूर का खुलासा, चौंकाने वाली वजह भी बताई
'दिल तो पागल है' में कई एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, चौंका देगी वजह
विश्व
ट्रेड डील, ईरान वॉर और एनर्जी... 16 महीने बाद आज होगी PM मोदी और ट्रंप की मीटिंग, क्या होगा एजेंडा?
ट्रेड डील, ईरान वॉर और एनर्जी... 16 महीने बाद आज होगी PM मोदी और ट्रंप की मीटिंग, क्या होगा एजेंडा?
लाइफस्टाइल
Vegan Diet: दूध-पनीर से लेकर मीट तक से परहेज, जानें आखिर क्या-क्या खाते हैं वीगन डाइट वाले?
दूध-पनीर से लेकर मीट तक से परहेज, जानें आखिर क्या-क्या खाते हैं वीगन डाइट वाले?
ऑटो
क्या कोई भी खोल सकता है टोल नाका, जानिए कैसे मिलता है इसका ठेका और क्या होता है प्रोसेस?
क्या कोई भी खोल सकता है टोल नाका, जानिए कैसे मिलता है इसका ठेका और क्या होता है प्रोसेस?
ABP NEWS
पुलिस ने 'पुष्प गैंग' पर लाठियां चलाईं, उन्हें खदेड़े जाने का वीडियो वायरल हो गया!
पुलिस ने 'पुष्प गैंग' पर लाठियां चलाईं, उन्हें खदेड़े जाने का वीडियो वायरल हो गया!
ABP NEWS
क्या राहुल गांधी छात्रों से बातचीत नहीं करेंगे? राजस्थान में पोस्टर हटाए गए!
क्या राहुल गांधी छात्रों से बातचीत नहीं करेंगे? राजस्थान में पोस्टर हटाए गए!
ABP NEWS
यह खानवा धोखेबाज़ है, वह घोटाला करने के लिए यूपी से बिहार तक आया!
यह खानवा धोखेबाज़ है, वह घोटाला करने के लिए यूपी से बिहार तक आया!
ABP NEWS
अस्पताल के अंदर ही—डॉक्टर बिना साबुन या डिटर्जेंट के हाथ धो रहे हैं! यहाँ क्या हो रहा है?
अस्पताल के अंदर ही—डॉक्टर बिना साबुन या डिटर्जेंट के हाथ धो रहे हैं! यहाँ क्या हो रहा है?
ABP NEWS
सुरक्षा बलों ने जहांगीर खान के गिरोह पर लाठीचार्ज किया, तालाब में कूदकर भाग गए!
सुरक्षा बलों ने जहांगीर खान के गिरोह पर लाठीचार्ज किया, तालाब में कूदकर भाग गए!
Embed widget