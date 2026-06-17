मधुबनी में भूमि विवाद में बुजुर्ग ने की आत्मदाह की कोशिश, भीड़ ने कमिश्नर को पीटा

बिहार के मधुबनी में कोर्ट के आदेश पर दखल दिहानी कराने पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम के सामने बुजुर्ग ने आत्मदाह की कोशिश की, इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई. घटना के बाद उग्र हुई भीड़ ने प्रशासनिक टीम पर हमला बोल दिया. माहौल बिगड़ता देख अंचलाधिकारी (CO) अभिषेक आनंद और अपर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह किसी तरह जान बचाकर मौके से भाग निकले. हालांकि, कोर्ट के आदेश पर दखल दिहानी के लिए नियुक्त किए गए कमिश्नर रत्नाकर झा भीड़ के हत्थे चढ़ गए. भीड़ ने कोर्ट कमिश्नर को बंधक बनाकर पीटा है.

दरअसल, यह पूरा मामला दो पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है. पहला पक्ष (पीड़ित) राजेंद्र ठाकुर, जिन्होंने खुद पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली. उनका (पीड़ित परिवार का) दावा है कि पूर्व में इस जमीन को लेकर उन्हें दो बार कोर्ट से फैसला मिल चुका है. जबकि दूसरा पक्ष महेंद्र यादव हैं, जिनके पक्ष में हाल ही में कोर्ट ने फैसला दिया था.

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पीड़ित पक्ष ने विपक्षियों पर लगाया आग लगाने का आरोप

इसी आदेश के आलोक में आज प्रशासन जमीन पर कब्जा दिलाने पहुंचा था. घटना के बाद पीड़ित के पुत्र बलराम ठाकुर ने विरोधी पक्ष पर आग लगने का लगाया आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि ये हमारी जमीन है, इससे पहले कई बार हम लोग इस पर डिग्री ले चुके हैं. लेकिन इस बार विपक्षी ने पैसे के बल पर पुलिस, प्रशासन और कोर्ट की मिला कर डिग्री ले लिया और जमीन पर कब्जा करने आ पहुंचे. जब मेरे पिताजी दवाई खाने घर में गए इसी बीच विपक्षी लोगों ने मेरे पिताजी को आग के हवाले कर दिया.

क्या बोले डॉक्टर, आग में जलने के बाद कैसी है स्थिति?

आग में बुजुर्ग द्वारा आत्मदाह का प्रयास करने पर बुरी तरह झुलसे बुजुर्ग राजेंद्र ठाकुर को आनन-फानन में पहले जिरौल के एक निजी अस्पताल ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेनीपट्टी के अनुमंडल अस्पताल रेफर किया गया. सदर अस्पताल के डॉक्टर संदीप कुमार गुप्ता के मुताबिक, बुजुर्ग की हालत गंभीर/नाजुक बनी हुई है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल में रेफर करने की तैयारी चल रही है. देर शाम तक पीड़ित को मधुबनी के सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया और सभी लोग पीड़ित को भेजने की तैयारी में लगे हुए थे.

घटना के बाद कैसा है माहौल?

बुजुर्ग द्वारा आत्मदाह का प्रयास करने की घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बेनीपट्टी डीएसपी अमित कुमार, बेनीपट्टी एसडीओ शारंग पानी पाण्डेय और सर्किल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. फिलहाल अधवारी गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और एहतियात के तौर पर आस-पास के कई थानों की पुलिस वहां कैंप कर रही है. पुलिस हमलावरों की पहचान और मामले की जांच में जुट गई है.

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