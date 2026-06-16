बिहार: आपत्तिजनक और जातिसूचक भोजपुरी गानों पर बैन की तैयारी, बजाने पर चलेगा पुलिस का डंडा!

बिहार में अब किसी भी सार्वजनिक आयोजन, विवाह समारोह या वाहनों में आपत्तिजनक, फूहड़, द्विअर्थी या जातिसूचक भोजपुरी गाने बजाना भारी पड़ सकता है. ऐसे गाने बजाने वालों पर अब सीधे पुलिस का डंडा चलेगा. बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग ने इस कुप्रथा पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है और गृह विभाग को पत्र लिखकर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की है.

कला एवं संस्कृति विभाग की अनुशंसा पर सरकार के सचिव प्रणव कुमार ने बिहार सरकार के गृह विभाग के सचिव को पत्र लिखा है. पत्र में स्पष्ट किया गया है कि बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और सामाजिक सौहार्द को खराब करने वाले आपत्तिजनक और जातिसूचक गीतों के प्रसारण पर तुरंत और प्रभावी नियंत्रण लगाया जाए. गृह विभाग से कहा गया है कि ऐसे गीतों के सार्वजनिक प्रसारण पर सख्त निगरानी रखी जाए और उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक कार्रवाई की जाए.

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मंत्री का कड़ा रुख: 'सांस्कृतिक गरिमा से समझौता नहीं'

कला एवं संस्कृति विभाग का दायित्व संभालने के तुरंत बाद ही मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था. उन्होंने कहा था कि बिहार की सांस्कृतिक पहचान, लोकभाषाओं और लोक परंपराओं की गरिमा के साथ कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.

मंत्री चंद्रवंशी ने स्पष्ट किया, "सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, वाहनों और विवाह समारोहों में आपत्तिजनक, द्विअर्थी और जातिसूचक भावनाओं को भड़काने वाले गीतों का प्रसारण एक गंभीर चिंता का विषय है. यह न केवल सामाजिक वातावरण को दूषित कर रहा है, बल्कि समाज में सौहार्द और शालीनता को भी खत्म कर रहा है. ऐसे गीतों का महिलाओं, बच्चों और युवाओं पर बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ता है."

सभी जिलों के SP को निर्देश

मंत्री ने बताया कि इस मामले की पूरी समीक्षा के बाद गृह विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है. उन्होंने विश्वास जताया कि गृह विभाग सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) को निर्देश जारी कर इस आदेश को सख्ती से लागू करवाएगा. बता दें कि इससे पहले होली के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी चेतावनी दी थी कि 'भौजी' और 'चोली' जैसे शब्दों वाले फूहड़ गाने बजने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अब सरकार इस पर पूरी तरह से बैन लगाने के मूड में आ गई है.

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