बिहार: 'मुक्ति' ब्रांड… अब जेलों में तैयार उत्पाद आम लोगों तक पहुंचेगा, पढ़िए यह अच्छी खबर

जेल में सजा काट रहे कैदियों के माध्यम से निर्मित उत्पाद अब आम लोगों तक पहुंचेगा. पटना के गांधी मैदान स्थित खादी मॉल और बिहार संग्रहालय से उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद को खरीदा जा सकेगा. मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को गृह सचिव सह कारा महानिदेशक प्रणव कुमार और बिहार के पूर्व मुख्य सचिव सह बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने खादी मॉल में फीता काटकर इसका उद्घाटन किया.

खादी मॉल में 'मुक्ति' ब्रांड नाम से तैयार प्रोडक्ट का शुभारंभ करते हुए प्रणव कुमार ने कहा कि कारा के अंदर जो बंदियों के माध्यम से उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं उनको यहां रखा गया है ताकि उसकी बिक्री हो सके. यह समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति को एक सहयोग प्रदान करने की शुरुआत है.

किसे-किसे जाएगी उत्पाद की राशि?

उन्होंने कहा कि यह सामग्री पूरी तरह से कारा के अंदर जो काराधीन व्यक्ति है उनके द्वारा निर्मित किया गया है. इसकी शुद्धता भी काफी है. इस प्रोडक्ट को जो भी व्यक्ति खरीदते हैं और इसके माध्यम से जो राशि प्राप्त होती है वह संबंधित काराकर्मी, मेहनत करने वाले बंदी एवं एक हिस्सा पीड़ित परिवार को भी जाता है. आने वाले दिनों में इसकी काफी बिक्री होगी और उत्पादन भी और ज्यादा बेहतर होगा. उन्होंने इस कार्य को अंजाम देने वाले अधिकारियों और कर्मियों को भी बधाई दी.

अंजनी कुमार सिंह ने की गुणवत्ता की तारीफ

बिहार के पूर्व मुख्य सचिव सह बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि हमारे जेल के बंदियों द्वारा इतनी खूबसूरत हस्तशिल्प का सामान बनाया गया है जो बिहार संग्रहालय की दुकान में आया है. इसकी गुणवत्ता भी अच्छी है. इस दुकान के माध्यम से वह घर-घर पहुंचेगा.

उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि और भी अच्छे उत्पाद यहां आएंगे. बिहार संग्रहालय की दुकान से जो भी सामग्री बिकती है वह लोगों के घर-घर पहुंचती है. इस दुकान से साल में दो करोड़ रुपये के सामान की बिक्री होती है. यहां से जेल के बंदियों का बनाया हुआ सामान भी अब लोगों के घर तक पहुंचेगा यह मेरी अभिलाषा है.

