हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: 'महागठबंधन के दल एक-दूसरे को नीचा दिखाते हैं', विपक्ष पर भड़के चिराग पासवान

बिहार चुनाव: 'महागठबंधन के दल एक-दूसरे को नीचा दिखाते हैं', विपक्ष पर भड़के चिराग पासवान

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के बीच खगड़िया में चिराग पासवान ने जनसभा की. उन्होंने जनता से एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील की.

By : IANS एजेंसी | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 22 Oct 2025 11:27 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान बुधवार को खगड़िया जिले के गोगरी में पहुंचे. यहां उन्होंने भगवान हाई स्कूल के मैदान में आयोजित एनडीए की चुनावी जनसभा को संबोधित किया. एनडीए कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान का मालाओं और नारों के साथ भव्य स्वागत किया. यह सभा एनडीए के उम्मीदवार बाबूलाल शौर्य के पक्ष में आयोजित की गई थी, जिन्हें लोजपा (रामविलास) ने परबता विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है.

महागठबंधन के दलों पर साधा निशाना

चिराग ने सभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन के घटक दलों पर कड़ा प्रहार किया. उन्होंने कहा, 'महागठबंधन के दल एक-दूसरे को नीचा दिखाते हैं. उनके बीच अब एकजुटता नाम की भी कोई चीज नहीं बची है. वहीं, एनडीए के सभी साथी एकजुट होकर खड़े हैं. हमारा लक्ष्य बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है.'

चिराग ने बिहार की विकास यात्रा पर जोर देते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने केंद्र और राज्य स्तर पर कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जो गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए वरदान साबित हुई हैं.

अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए की अपील

सभा में चिराग ने विशेष रूप से परबता क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की कि वे बाबूलाल शौर्य को भारी मतों से जिताकर बिहार विधानसभा पहुंचाएं. उन्होंने कहा, 'बाबूलाल शौर्य एनडीए के समर्पित सिपाही हैं. वे क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध हैं. खगड़िया जैसे जिलों में हमेशा से लोजपा का मजबूत आधार रहा है, और इस बार हम इसे और मजबूत बनाएंगे.'

चिराग ने कहा कि विपक्ष केवल आलोचना करता है, लेकिन कोई समाधान नहीं देता. उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना और किसान सम्मान निधि का जिक्र करते हुए कहा कि ये बिहार के हर घर तक पहुंच रही हैं.

बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होगा, जो 6 और 11 नवंबर को होंगे. वहीं, 14 नवंबर को परिणाम घोषित होंगे. चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) एनडीए की अहम दल है.

Published at : 22 Oct 2025 11:24 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
