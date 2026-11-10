धीरेंद्र शास्त्री से मिले शिक्षा मंत्री, बिहार दौरे से पहले RJD-कांग्रेस भड़की

बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बीते सोमवार (09 नवंबर, 2026) को बाबा बागेश्वर से मुलाकात की. मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुंचे और पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लिया. इसकी तस्वीर उन्होंने अपने एक्स हैंडल से शेयर की है. इस बीच सियासी बवाल भी शुरू हो गया है. आरजेडी और कांग्रेस ने हमला किया है.

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने फोन पर एबीपी न्यूज़ को बताया कि बाबा बागेश्वर बिहार दौरे पर आ रहे हैं. दिसंबर में चार दिन बक्सर दौरे पर रहेंगे. 3 दिन प्रवचन कार्यक्रम है और एक दिन दिव्य दरबार लगेगा. पूरा कार्यक्रम 13 से 16 दिसंबर तक है.

(बागेश्वर धाम पहुंचे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी)

छत्तरपुर, मध्य प्रदेश: बिहार के मंत्री मिथिलेश तिवारी बागेश्वर धाम में बागेश्वर सरकार के दर्शन कर आशीर्वाद लिया किया। (स्रोत: बागेश्वर धाम) https://t.co/TvkhekJmYo — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 9, 2026

'बिहार आने से कोई ताकत नहीं रोक सकती'

मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बाबा बागेश्वर को बिहार आने से रोकने की ताकत किसी में नहीं है. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि बिहार की जनता विरोध करने वालों को जवाब देगी. जो लोग विरोध कर रहे हैं वह अल्पज्ञानी हैं. पहले जब एक बार बाबा बागेश्वर बिहार आए थे तब बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं थी और अब सनातन बीजेपी की सरकार है.

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आरजेडी और कांग्रेस ने किया हमला

बाबा के आगामी दौरे और शिक्षा मंत्री के बयान से सियासी पारा चढ़ गया है. आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि शिक्षा मंत्री ये बताएं कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या काम कर रहे हैं? बाबा बागेश्वर पूर्व में भी बिहार कई बार आ चुके हैं, कभी उनका विरोध नहीं किया गया, लेकिन शिक्षा मंत्री बाबा के दौरे को लेकर लोगों के बीच माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं.

बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के संयोजक और प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि बाबा बागेश्वर देवी-देवताओं की खिल्ली उड़ाते रहते हैं. बीजेपी उनके चरणों में लोट-पोट है. उनके बिहार दौरे का कोई विरोध नहीं कर रहा है. शिक्षा मंत्री लोगों को उकसा रहे हैं कि बाबा बागेश्वर का विरोध करो.

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