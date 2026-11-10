सोनिया गांधी ने किताब में कई बातें नहीं लिखीं? BJP नेता शाहनवाज का बड़ा आरोप

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब (बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव) को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बड़ा आरोप लगाया है. उनका कहना है कि कई बातें इसमें नहीं लिखी गई हैं. मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को शाहनवाज हुसैन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जमकर हमला किया.

शाहनवाज हुसैन ने कहा, "सोनिया गांधी की किताब ने पुराने जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया है. उस पर प्रतिक्रिया तो आएगी क्योंकि सोनिया गांधी ने बहुत सारी बातें नहीं लिखी है और कई सारी बातें लिखी हैं. तो ऑपरेशन ब्लू स्टार हो या फिर 1984 के दंगे हो या फिर कांग्रेस के किए गए कृत्य हो; देश सब पर चर्चा करेगा."

'लोकतांत्रिक ढांचे कमजोर कर रही कांग्रेस'

किताब में बीजेपी पर हमले को लेकर उन्होंने कहा, "आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस और उसके नेता, बीजेपी की सरकार पर उंगली उठा रहे हैं जबकि कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर किया था. अब जब कांग्रेस विपक्ष में है तो भी लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही है..."

दूसरी ओर शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली के प्रदूषण पर कहा, "...दिल्ली में जो प्रदूषण है, उसका सबसे बड़ा कारण पंजाब में जलाई जाने वाली पराली है. जब हम लोग यह कहते हैं तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कहते हैं कि किसानों पर हमला हो रहा है."

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उन्होंने कहा, "आम आदमी पार्टी की सरकार है और उसने कोई प्रयास नहीं किया कि वहां पर पराली नहीं जलाई जाए. अभी जो आंकड़े आए हैं, वो बहुत खतरनाक है. इतनी पराली जलाई गई है और आम आदमी पार्टी की सरकार चुपचाप बैठी है."

संजय सरावगी भी खूब बोले

वहीं सोनिया गांधी के संस्मरण पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "सोनिया गांधी की किताब केवल अपनी ऐतिहासिक विफलताओं पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश है. दशकों तक सनातन और बहुसंख्यक समाज की आस्था को चोट पहुंचाने वाले आज पीएम मोदी की तुलना और RSS पर टिप्पणी कर रहे हैं. देश की जनता जानती है कि पीएम का जीवन 140 करोड़ नागरिकों के विकास और स्वाभिमान के लिए समर्पित है."

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