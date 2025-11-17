'परिवार में एक ऐसा जहरीला...', लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने फिर किया भावुक पोस्ट

बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद लालू यादव के परिवार में मची कलह के बीच रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से भावुक पोस्ट कर बिना नाम लिए परिवार में एक जहरीले इंसान का जिक्र किया है. रोहिणी ने बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ऐसा इंसान अपनी औकात ज़रूर दिखाता है.

रोहिणी आचार्य ने किया भावुक पोस्ट

लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में परिवार के जहरीले इंसान को लेकर पोस्ट किया और लिखा- 'परिवार में एक ऐसा जहरीला इंसान जरूर होता है जिसको आप कितनी भी इज्जत दे दो, कितना ही सम्मान दे दो लेकिन, वो आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा और बेचारा बन कर आप पर ही सारे इल्ज़ाम लगाता रहेगा.'

उन्होंने आगे कहा कि 'जब उसको आपसे कोई स्वार्थ होगा तो वो दो तीन दिन पहले ऐसा व्यवहार करेगा जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं और जैसे ही उसका काम निकल जाएगा वो फिर से अपनी औक़ात दिखा ही देगा ऐसे लोगों से सतर्क रहिए.

हार के बाद लालू परिवार में कलह

रोहिणी आचार्य ने अपनी इस पोस्ट में किसी के नाम का जिक्र नहीं किया है लेकिन लोग इसे तेजस्वी यादव से जोड़कर देख रहे हैं. रोहिणी ने इससे पहले भी अपने राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने की बात कहकर सियासी हलचल तेज कर दी थी. जिसके बाद उन्होंने रविवार को एक्स पर अपना दर्द बयां किया था.

रोहिणी ने इस पोस्ट में दावा किया कि उन्हें गंदी गालियां दी गई और मारने के लिए चप्पल तक उठाई गई. उन्होंने कहा कि मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी, जिसके बाद वो रोते हुए अपने मां-बाप को छोड़कर आ गईं.

लालू परिवार में मची इस कलह के पीछे एक बार फिर से तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज़ के नाम सामने आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि 15 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद लालू यादव और राबड़ी देवी तेजस्वी यादव की टीम ने नाराज थे, रोहिणी ने इस पर तेजस्वी से सवाल किए और दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और बात चप्पल तक पहुँच गई.