बिहार: गले में मफलर, काला चश्मा, लालू यादव का नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल
Lalu Prasad Yadav News: लालू प्रसाद यादव का नया लुक पूर्व मंत्री जय प्रकाश नारायण ने शेयर किया है. इसमें लालू यादव गले में मफलर और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए हैं.
राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव का नए साल का लुक सामने आया है. लालू यादव के इस लुक को देखकर हर कोई हैरान हो रहा है. दरअसल पूर्व मंत्री जय प्रकाश नारायण ने लालू यादव के साथ एक फोटो शेयर किया है. इसमें लालू यादव गले में मफलर डाले हुए हैं. उन्होंने आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ है.
साथ ही लालू प्रसाद यादव ने ट्रेंडिंग और प्रिटेंड शॉल भी ऊपर से डाल रखी है. इस दौरान वह सर्दियों की कैप लगाए हुए कुर्सी पर बैठे हैं. सोशल मीडिया पर अब लालू प्रसाद यादव का यह शानदार लुक तेजी से वायरल हो रहा है. इस पर यूजर जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
पूर्व मंत्री ने शेयर किया फोटो
जय प्रकाश नारायण ने इस फोटो को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से नए साल की पहली मुलाक़ात! इसमें जय प्रकाश नारायण उनके बगल में हाथ बांधे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं.
नए साल की पहली मुलाक़ात .. राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी से 😊@RJDforIndia @laluprasadrjd pic.twitter.com/GlWxoAkVJV— Jai Prakash Narayan Yadav (@JPNYadav) January 11, 2026
इस फोटो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'साहेब' तो दूसरे यूजर ने 'हार्ट' और गुलाब के फूल की इमोजी कमेंट की है. फिलहाल लालू यादव अपने इस नए लुक से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं.
लालू परिवार को कोर्ट से लगा झटका
इन दिनों लालू प्रसाद यादव चर्चाओं में बने हुए हैं. लालू प्रसाद यादव के परिवार समेत 'लैंड फॉर जॉब स्कैम' मामले में कोर्ट से झटका लगा है. इस मामले में कोर्ट ने उनके परिवार पर आरोप तय किए हैं. लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया.
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि यादव ने रेल मंत्रालय को अपनी निजी जागीर की तरह में इस्तेमाल किया ताकि वह एक आपराधिक गतिविधि को अंजाम दे सकें. उन्होंने कहा कि इसमें सरकारी नौकरी को सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल करके यादव परिवार ने रेलवे अधिकारियों और अपने करीबी सहयोगियों की मिलीभगत से जमीन हासिल की.
