हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदिल्ली में लालू यादव की आंखों की हुई सफल सर्जरी, बेटी मीसा भारती दिया हेल्थ अपडेट

दिल्ली में लालू यादव की आंखों की हुई सफल सर्जरी, बेटी मीसा भारती दिया हेल्थ अपडेट

Lalu Yadav Health Update: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मोतियाबिंद की सर्जरी सेंटर फॉर साइट में सफलतापूर्वक हुई. बेटी मीसा भारती ने उनके स्वस्थ होने की जानकारी साझा की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 20 Dec 2025 02:16 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव एक बार फिर इलाज के लिए दिल्ली पहुंचे हैं. इस बार वे आंखों की गंभीर समस्या मोतियाबिंद से परेशान थे. पटना में शुरुआती जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया था. लालू यादव बड़ी बेटी मीसा भारती ने बताया कि उनकी मोतियाबिंद की सर्जरी पूरी तरह सफल रही है.

सेंटर फॉर साइट में हुई सर्जरी

दिल्ली के प्रसिद्ध अस्पताल सेंटर फॉर साइट में लालू यादव की मोतियाबिंद की सर्जरी की गई. यह ऑपरेशन जाने-माने नेत्र विशेषज्ञ महिपाल सचदेव ने किया. डॉक्टरों के अनुसार सर्जरी पूरी तरह सफल रही है और अब उनकी स्थिति स्थिर है. फिलहाल वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं और धीरे-धीरे रिकवरी की ओर बढ़ रहे हैं.

मीसा भारती ने दी जानकारी

लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उनके ऑपरेशन की जानकारी दी. उन्होंने लिखा, "अत्यंत संतोष के साथ साझा कर रही हूँ कि मेरे पिताजी लालू प्रसाद यादव की मोतियाबिंद की सर्जरी सेंटर फॉर साइट में डॉ महिपाल सचदेव द्वारा सफलतापूर्वक की गई. इस कठिन समय में सहयोग देने वाले चिकित्सकों व स्टाफ का हृदय से आभार. सभी समर्थकों एवं शुभचिंतकों से उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना एवं शुभकामनाएँ अपेक्षित हैं."

जानकारी के मुताबिक, लालू यादव को पहले पटना स्थित इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (IGIMS) में दिखाया गया था. वहां डॉक्टरों ने आंखों की स्थिति को देखते हुए दिल्ली में इलाज कराने की सलाह दी.

इसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया, जहां उनकी सर्जरी की तैयारी की गई. यह यात्रा पूरी तरह से निजी रखी गई और पार्टी के कई नेताओं को इसकी जानकारी बाद में मिली. बता दें कि उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने पहले उन्हें किडनी दान कर उनकी जान बचाई थी. लंबे समय से विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे लालू यादव की सेहत को लेकर समर्थक लगातार चिंतित रहते हैं.

Published at : 20 Dec 2025 02:15 PM (IST)
Misa Bharti Lalu Yadav Health LALU YADAV
