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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारSIR विवाद: NDA में कंफ्यूजन! चिराग ने उठाए सवाल, ललन सिंह ने EC का किया बचाव

SIR विवाद: NDA में कंफ्यूजन! चिराग ने उठाए सवाल, ललन सिंह ने EC का किया बचाव

केंद्रीय मंत्री ​​ललन सिंह ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करना कांग्रेस की परंपरा रही है. देश विकास की ओर बढ़ रहा, ये उनके लिए मुद्दा नहीं है. कांग्रेस को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 25 Sep 2026 05:38 PM (IST)
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SIR विवाद को लेकर बिहार NDA में कंफ्यूजन की स्थिति बनती दिख रही है. चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देने को कहा है. वहीं केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के सीनयर नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने चुनाव आयोग की तारीफ करते हुए विपक्ष के हमलों के बीच उसका बचाव किया. चिराग, कुशवाहा और जेडीयू तीनों ही बीजेपी के सहयोगी दल हैं.

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक मीडिया रिपोर्ट को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा रही है जबकि उन्हें अपनी हार के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए. संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करना कांग्रेस की परंपरा रही है.

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केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा, ''चुनाव आयोग को लेकर एक मीडिया में खबर छपी और उसे लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में हो हल्ला मचा रही है. कांग्रेस पार्टी चुनावों में अपनी हार के कारणों की समीक्षा नहीं कर रही है. उन्हें अपनी हार के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए. उनकी हार का सबसे बड़ा कारण उनकी नकारात्मक सोच है.''

सुप्रीम कोर्ट ने भी SIR प्रक्रिया पर मुहर लगाई- ललन सिंह

उन्होंने आगे कहा, ''कांग्रेस पार्टी के जो नेता नकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वे ही उनकी हार का सबसे बड़ा कारण हैं. आज सभी बातें स्पष्ट हो गई हैं. जहां तक ​​SIR का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने भी SIR प्रक्रिया पर मुहर लगाई है. SIR प्रक्रिया चल रही है, वह चुनाव आयोग का दायित्व है. चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और ऐसी संस्थाओं पर हमला करना कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है. कांग्रेस पार्टी को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए.''  

'निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए EC की दुनिया भर में तारीफ'

केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की तारीफ पूरे विश्व में हो रही है. पूरे देश में चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा रहा है, तो वो तथ्य उनकी नजर में नहीं आ रहा है. उनको अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोई मुद्दा नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है. देश विकास की ओर बढ़ रहा है. ये उनके लिए मुद्दा नहीं है, समाचार पत्रों में छपी खबर और उस पर नकारात्मक आंदोलन उनके लिए मुद्दा है. 

'SIR पर कई आंदोलन किए लेकिन परिणाम क्या निकला'

ललन सिंह ने कहा, ''एसआईआर पर तो उन्होंने बहुत आंदोलन किया लेकिन उसका क्या परिणाम निकला? हर जगह पर बुरी तरह से पिट गए. इस दुनिया में कौन सा देश है, जहां विदेशी नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है. चुनाव आयोग यही कार्रवाई कर रही है कि जो विदेशी नागरिक हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा.''

बता दें कि सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस देश के कई राज्यों में विरोध-प्रदर्शन कर रही है. इस दौरान पार्टी के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 25 Sep 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
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