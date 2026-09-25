ECI-SIR विवाद के बीच गिरिराज सिंह का दावा- सोनिया गांधी जाएंगी जेल

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी सचमुच में एलओपी नहीं हैं, मदारी हैं. मदारी इसलिए कह रहा हूं कि स्टेज पर बैठकर मिमिक्री करना एलओपी का काम नहीं है. एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जारी विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमलावर विपक्ष के नेताओं को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि आज चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है. राहुल गांधी बताएं कि उनकी मां ने क्यों 15 साल तक देश की नागरिकता नहीं ली? नागरिकता लिए बिना धोखाधड़ी से वोट किया, वो जेल जाएंगी.

शुक्रवार (25 सितंबर, 2026) को गिरिराज सिंह बेगूसराय में पत्रकारों से बात कर रहे थे. जब पत्रकारों ने पूछा कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने चेतावनी दी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो आंदोलन होगा. इस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि जिसका खुद कोई औचित्य नहीं है वह आज चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री ने तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लिया. कहा कि आज तेजस्वी यादव बिहार में अपराध की बात करते हैं जबकि उन्हें सोचना चाहिए कि जब उनके पिताजी और माताजी मुख्यमंत्री थे तो सीएम हाउस में बैठकर ही अपराध का ताना-बाना बुना जाता था. उन लोगों को पुराने दिनों को याद करना चाहिए.

'अपराध को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर'

तेजस्वी की ओर से बिहार में अपराध के मुद्दों को लेकर उठाए जा रहे सवालों को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा, "बिहार के मुख्यमंत्री अपराध एवं अपराधी को लेकर स्वयं गंभीर हैं. लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है."

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उन्होंने बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी हमला किया. गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी सीएम की कुर्सी के बिना नहीं रह सकती हैं इसलिए बंगाल में फिर से चुनाव कराने की मांग कर रही हैं.

दूसरी ओर बेगूसराय में राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पर यूनिवर्सिटी बनेगी. कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. इसको लेकर केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार की सराहना की. कहा कि सम्राट चौधरी ने बेगूसराय के लोगों से वादा किया था कि बेगूसराय में ही दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी. 23 सितंबर को उन्होंने इसको अमली जामा भी पहना दिया. इस प्रस्ताव की अनुमति मिल गई है. यह दर्शाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बेगूसराय जिले के लिए कितने संवेदनशील हैं.

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