मोतिहारी में मोबाइल टावर से लटकती मिली लाश, नेपाल का रहने वाला था युवक

बिहार के मोतिहारी में बुधवार (20 मई, 2026) की सुबह एक मोबाइल टावर से लटकती युवक की लाश मिली है. मामला घोड़ासहन थाना क्षेत्र का है. वीरता चौक पर करीब 60 फीट ऊंचे मोबाइल टावर से लटकते शव को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान हैदर मियां के रूप में की गई है. वह नेपाल का रहने वाला था.

पिछले कुछ वर्षों से हैदर का परिवार घोड़ासहन के वीरता चौक पर एक किराए के घर में रह रहा था. पूरा परिवार नेपाल का रहने वाला है. युवक यहीं मजदूरी करता था. युवक की उम्र 22-23 साल के करीब होगी. इस केस को सुसाइड माना जा रहा है.

युवक आज तड़के घर से निकला था. लोगों की नजर जब टावर पर गई तो सबके होश उड़ गए. घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय थाने की पुलिस भी पहुंची. शव को मोबाइल टावर से नीचे उतारा गया. इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को सदर अस्पताल भेजा गया.

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मां ने कहा- मानसिक रूप से विक्षिप्त था बेटा

घटना के बाद जानकारी मिलते ही युवक की मां मौके पर पहुंची. टावर पर लटके शव को देखकर चीखने-चिल्लाने लगी. उन्होंने बताया कि उनका बेटा मानसिक रूप से विक्षिप्त था. आज सुबह घर से चांदी के कुछ जेवरात और वह दो मोबाइल लेकर तीन बजे निकला था. सुबह होने के बाद घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने दी.

घटना में संबंध में घोड़ासहन थानाध्यक्ष अमरजीत कुमार ने बताया कि बुधवार की सुबह वीरता चौक के पास मोबाइल टावर पर स्थानीय लोगों ने शव को देखा था. पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद टावर से शव को नीचे उतारा गया. घटना की जांच शुरू कर दी गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया गया है. युवक के परिजन नेपाल के रहने वाले हैं.

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