हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'अमित शाह कह चुके हैं नीतीश कुमार ही सीएम होंगे', JDU सांसद ललन सिंह का बड़ा बयान

'अमित शाह कह चुके हैं नीतीश कुमार ही सीएम होंगे', JDU सांसद ललन सिंह का बड़ा बयान

Bihar Election 2025: ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी. पिछली बार भी मोदी के आग्रह पर नीतीश सीएम बने थे. मोकामा घटना पर उन्होंने साजिश बताई.

By : निधि श्री | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 03 Nov 2025 03:01 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सियासी बयानों का दौर तेज हो गया है. मोकामा पहुंचे केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि आगामी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगी. 

ललन सिंह ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह पहले ही यह साफ कर चुके हैं कि बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है.

अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ही होंगे सीएम- ललन सिंह

ललन सिंह ने कहा कि अमित शाह ने खुद कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे. पिछली बार भी जदयू की सीटें कम थीं और नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी. इस बार भी विधायक दल का निर्णय ही अंतिम होगा, जैसा हर लोकतांत्रिक दल में होता है. जैसे संसदीय दल ने मोदी को नेता चुना था, वैसे ही विधायक दल मुख्यमंत्री तय करेगा.

ललन सिंह ने कहा कि विपक्ष बेवजह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है. मीडिया का एक वर्ग और विरोधी दल यह नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि NDA में मतभेद हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पूरा गठबंधन एकजुट है और नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है. 

मोकामा की घटना पर क्या बोले ललन सिंह?

मोकामा में जन सुराज समर्थक की मौत के बाद उठे विवाद पर ललन सिंह ने कहा कि यह पूरी घटना सुनियोजित लगती है. उन्होंने कहा कि जिसने भी यह कृत्य किया है, उसका पर्दाफाश जल्द ही होगा. पुलिस जांच में लगी है और सच्चाई सामने आएगी. हम मोकामा सीट पहले से अधिक वोटों से जीतने जा रहे हैं.

उन्होंने वायरल वीडियो को लेकर भी कहा कि उसमें दिखाया गया पत्थर टाल (झील) का पत्थर नहीं है. कई लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है. 

नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ- ललन सिंह 

सीएम नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर चल रही चर्चाओं पर ललन सिंह ने कहा कि विपक्ष अफवाह फैलाने का काम कर रहा है. नीतीश पूरी तरह स्वस्थ हैं और लगातार काम कर रहे हैं. जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो वे नीतीश के स्वास्थ्य पर सवाल उठाने लगते हैं.

ललन सिंह ने अंत में कहा कि विपक्ष के पास न विजन है, न एजेंडा. जिस दौर में उनके माता-पिता सत्ता में थे, उस वक्त भ्रष्टाचार चरम पर था. साथ ही कहा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त थी और बिहार अंधेरे में था. आज बिहार विकास की राह पर है और जनता इसे समझती है.

Published at : 03 Nov 2025 03:01 PM (IST)
PM Narendra Modi Lalan Singh Nitish Kumar Bihar Election 2025 BIHAR NEWS AMIT SHAH
Embed widget